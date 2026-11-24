Luego de caer a la Segunda División, el cuadro rojinegro tomó drásticas decisiones para la conformación del plantel 2027.

Un escenario más que complejo enfrenta Rangers de Talca. Luego de confirmarse la pérdida de la categoría de la Primera B, el cuadro rojinegro ha tenido que tomar drásticas decisiones.

Lo primero fue el cierre de la rama femenina ya que no es obligación mantener dicho equipo en la Segunda División. Pero además ahora se informa que el plantel estelar sufrió una poda masiva.

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Según el sitio “Los Fanáticos” se realizó el finiquito de gran parte de los jugadores que disputaron la temporada 2026. Medida designada ya que al cambiar de categoría, se modifica de forma notoria el presupuesto. Además ya no se cuenta con los ingresos de la televisión.

Ahora de momento solo se mantienen cuatro jugadores y que todavía tienen contrato vigente. Dichos nombres son: Tomás Gómez, Cristóbal Muñoz, José Tomás Herrera y Agustín Mora.

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La operación retorno en Rangers de Talca

Ahora Rangers de Talca se mentaliza para retornar a la Primera B. Tarea que comienza en 2027. Por lo mismo, no se descarta hacer un esfuerzo y mantener al menos a unos nombres de los que hoy fueron finiquitados. Lo que implica renegociar su situación.

Entre los referentes, Cristian Campestrini ya levantó la mano y dijo que está dispuesto a seguir en Rangers para conseguir el retorno de inmediato.

“Se le hizo un daño gigantesco al club. Yo recién ayer (lunes 23 de noviembre) pude salir a la calle a tomarme un café. Yo ya dije que quiero seguir en la institución para que Rangers vuelva a la Primera B lo antes posible”, recalcó el experimentado portero.