Agustín Iglesias solicitó a la dirigencia de Unión Española agotar todas las instancias de diálogo para preservar la denominación de un recinto que, por más de cien años, ha sido parte de la identidad de la comuna y del fútbol chileno.

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, manifestó su preocupación ante la decisión de eliminar el nombre histórico del Estadio Santa Laura y reemplazarlo exclusivamente por Estadio Universidad SEK, en medio de las diferencias jurídicas y administrativas que mantienen la Corporación Club Deportivo y Social Unión Española y la Sociedad Anónima Deportiva Profesional que administra el club, a través de Jorge Segovia.

A través de una carta dirigida al directorio de la sociedad anónima, el jefe comunal solicitó realizar todos los esfuerzos necesarios para superar estas diferencias, agotando las instancias de diálogo y entendimiento entre ambas instituciones.

“Entendemos que existen diferencias jurídicas entre la Corporación y la Sociedad Anónima, pero creemos que estas no pueden terminar perjudicando un patrimonio deportivo y cultural cuyo valor trasciende a ambas instituciones”, señaló Iglesias.

De hecho, espera que todo este lío logre solucionarse a través de conversaciones civilizadas. “Les pedimos que agoten todas las instancias de diálogo para que el estadio mantenga su nombre histórico”, agregó el edil.

La hinchada de Unión Española en Santa Laura

Alcalde hace hincapié en la tradición del nombre

El alcalde recordó que la denominación Santa Laura es incluso anterior a la construcción del estadio, inaugurado en 1923, pues proviene de la calle donde se emplaza el recinto, cuyo nombre original fue recuperado por la Municipalidad de Independencia en 2018, con el propósito de preservar la memoria histórica de la comuna.

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“Santa Laura no es solamente el nombre de un estadio. Es parte de la historia de Independencia y de la identidad de nuestros vecinos. Las administraciones cambian, pero la historia permanece. Quienes tienen la responsabilidad de conducir instituciones centenarias tienen también el deber de proteger el legado que recibieron”, agregó.

Finalmente, Iglesias manifestó la plena disposición del municipio a contribuir al diálogo entre ambas instituciones y a la búsqueda de una solución que permita preservar el nombre de uno de los recintos deportivos más emblemáticos del país.