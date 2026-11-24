La Roja no pudo contra República Dominicana, pero sigue con opciones de pasar de ronda.

Chile sufrió duro mazazo al caer de forma inesperada ante República Dominicana. Sin embargo, el formato del Mundial Sub 17 todavía le permite tener buenas opciones de avanzar.

La Roja no tuvo una buena presentación ante los bachateros. Con un primer tiempo fatal, donde perdieron un penal y se fueron al descanso 2-0 abajo en el marcador, los dirigidos por Ariel Leporati no pudieron remontar y terminaron perdiendo por 2-1.

Los resultados que le sirven a Chile

Luego de la derrota de Chile frente a República Dominicana, Argelia derrotó a Montenegro en Qatar. Con esto, los bachateros quedaron en la cima con 4 puntos, seguidos por La Roja y los africanos con 3 unidades. Los balcánicos quedaron en el último puesto con 1 punto.

La actual Copa del Mundo Sub 17 tiene el mismo formato que la cita planetaria adulta. Es decir, clasifican los 2 primeros de los 12 grupos y también, los 8 mejores terceros. De esta manera, más allá de la caída, La Roja conserva buenas opciones de avanzar.

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Chile se medirá contra Montenegro en la última fecha. Con un triunfo, no depende de nadie y clasifica automáticamente a los 16avos de final. Con un empate también estaría cerca de pasar, pero entra a jugar la diferencia de gol y la calculadora comienza a salir. Con una derrota, es muy difícil seguir en carrera, aunque no imposible. Ya con esto último entraría a jugar el puntaje de los otros grupos.

Los dirigidos por Ariel Leporati habían comenzado perdiendo contra Argelia, pero tuvieron la virtud de remontar. Contra República Dominicana no pudieron repetir la historia y pese al descuento de Amado Pérez, no lograron dar vuelta el 2-1 definitivo.

Chile enfrentará a Montenegro este viernes 27 de noviembre a las 12:00 horas. La Roja no quiere depender de nadie y va por la victoria, mientras otros resultados la obligan a sacar la tan cuestionada calculadora. Esa que a veces por detalles entrega, pero que también por detalles te quita.

Tabla del grupo J: