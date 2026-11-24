Amaro Pérez tuvo el empate ante República Dominicana pero los árbitros croatas indicaron que había una supuesta posición de adelanto en el inicio de la jugada.

La selección chilena Sub 17 no pudo extender su gran rendimiento tras el debut ante Algeria, y ahora cayó ante la sorprendente República Dominicana que llegó sobre la hora al Mundial.

Al minuto 23, la Rojita desaprovechó la chance de abrir el marcador ya que Amaro Riveros perdió su remate desde los doce pasos. El cuadro de los Quisqueyanos aprovechó el envión anímico y se puso en ventaja por 2-0 en el primer tiempo con los tantos de Daniel Fernández en el 34’ y luego Gabriel Florentino en el 45’.

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El tema es que en complemento el equipo nuevamente despertó. Ante la adversidad llegó el primer tanto de Amaro Pérez en el 72’. Luego en el 80’, otra vez el delantero formado en la UC tuvo la chance de marcar el 2-2 tras asistencia en plena área.

Sin embargo, mientras Chile celebraba el empate y ya buscaba la remontada, el árbitro croata Patrick Kolaric recibió de inmediato el llamado del VAR.

El VAR ahogó el grito de gol de la Roja en el Mundial Sub 17

La asistencia para el juez tuvo que revisar por varios minutos la jugada. En un principio se pensó que había una mano, pero se descartó. Luego se avizoró que Felipe Raipán estaba milimétricamente adelantado en el inicio de la jugada y todo quedó anulado ya que el delantero de Colo Colo fue el que asistió a Pérez.

Sanción que finalmente no pudo revertir Chile y terminó cayendo por 2-1 en la segunda fecha del Mundial que se juega en Qatar.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile Sub 17?

Ahora la selección de Ariel Leporati tiene una nueva chance para meterse en la parte alta del grupo J. De momento se mantiene segundo en la zona con tres unidades y solo a uno de distancia de República Dominicana.

Ahora la tercera jornada está programada para el viernes 27 de noviembre ante Marruecos. Lo que se jugará a las 12:00 horas en el Aspire Zone, en Doha.

En tanto, cabe consignar que con este nuevo formato de Mundial con 48 selecciones, ahora clasifican los primeros y segundos de cada grupo. A ellos, se suman los ocho mejores terceros. Por lo que la próxima fase comienza en los 16vos.