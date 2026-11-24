Juan Lara detalló la falta que significó la segunda amarilla para el defensor de los azules: ¿Será agravante el golpe?

Universidad de Chile sufrió una importante expulsión en el triunfo por 1-0 ante O’Higgins, por la fecha 28 de la Liga de Primera 2026, jugado el sábado en el estadio El Teniente de Rancagua.

Fue Igor Lichnovsky quien al minuto 52 recibió una segunda tarjeta amarilla que lo mandó rápidamente a las duchas, dejando a sus compañeros con uno menos cuando el marcador estaba igualado sin goles.

Un codazo fue lo que desencadenó en la expulsión del formado en los azules, lo que también dejó en el registro el árbitro Juan Lara, en el informe que tendrá en sus manos esta jornada el Tribunal de Disciplina.

El momento de la expulsión a Igor Lichnovsky en la U. Foto: Jorge Loyola/Photosport

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Lichnovsky espera fechas de castigo en la U

Universidad de Chile tiene tres bajas confirmadas para el compromiso de este domingo ante Deportes Concepción, en el estadio Ester Roa Rebolledo, por la fecha 29 del torneo.

Marcelo Morales, Eduardo Vargas y a ellos se agrega a Igor Lichnovsky quien se ganó la doble amarilla, la que, al menos, lo dejará un partido fuera de las canchas en la U.

Pero esto también manifestó el árbitro, donde podría aumentar las fechas: “Segunda tarjeta amarilla (Ser culpable de conducta antideportiva; Ser culpable de conducta antideportiva, estando el balón en juego, el jugador golpea con el antebrazo en el cuello del adversario)”.

Mira la jugada: