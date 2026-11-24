Periodista explica el nuevo vínculo que le ofrece la U al formado en sus juveniles, de manera que pueda seguir como titular en la U.

Universidad de Chile está en pleno proceso de conformación de su plantel para la temporada 2027, donde Fernando Gago alista la nómina de jugadores que quiere mantener en el plantel.

Por lo mismo, la dirigencia de Azul Azul trabaja rápido en las renovaciones de contrato que le falta por cerrar, como una de un regalón del técnico argentino y que ya es titular en la U.

Se trata de Nicolás Ramírez quien finaliza su vínculo al final de 2026, por lo que ya hay una propuesta sobre la mesa que tiene que ser aceptada por el formado en el CDA.

Nicolas Ramírez busca renovar con la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Nico Ramírez se acerca a renovar con la U

Fue el periodista César Merlo quien entregó detalles en sus redes sociales sobre la situación de Nicolás Ramírez en Universidad de Chile, con un dato clave para encontrar un acuerdo.

“U. de Chile busca renovar a Nicolás Ramírez y le hizo una propuesta para extender el contrato que acaba a fin de año por 2 años más con opción a un tercero”, explica en sus redes sociales.

En ese sentido, deja en claro que, según la información recopilada, “aún no está cerrado el trato por el defensor”, aunque esperan poder llegar a un acuerdo en las próximas horas.

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