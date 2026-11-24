Tras años brillando como volante creativo en Chillán, en la U arremeten por el jugador. Eso sí, se debe cumplir una condición para el trato.

U de Chile está a un paso de amarrar el Chile 2 rumbo a Copa Libertadores, por lo que ya planifican su plantel 2027. Es ahí donde miran a Chillán, donde un joven y talentoso volante la rompe: Matías Plaza.

“La U tuvo contacto con Ñublense por Matías Plaza (25). Le queda un año de contrato, por lo que un acuerdo entre clubes sería la llave. Esto avanzaría solo si la U vende a un volante. Lo siguen desde 2023″, informó el periodista Rodrigo Arellano.

Y la campaña del hombre de Ñublense no es menor, ya que tras saltar desde Wanderers, en Chillán encontró su lugar en el mundo. Se adueñó del mediocampo y ha brillado como el “10” del equipo.

Los números de Matías Plaza que miran en U de Chile

Matías Plaza lleva 27 partidos, cuatro goles y cinco asistencias en 2026 defendiendo la camiseta de Ñublense. El volante creativo es habitual titular y una de las joyas de la Longaniza Mecánica.

Plaza (a la izquierda y su reciente gol en la pasada fecha )/Photosport

Esta ha sido la mejor temporada del mediocampista, ya que superó los 27 duelos jugados, tres goles y una asistencia el año pasado en Chillán. Desde 2022 en adelante, siempre jugó más de 20 partidos el año entre Ñublense y Wanderers.

Ahora resta saber la movida final de U de Chile. Bajo la citada fuente, irán por Plaza solo si venden a un volante o si terminan vínculo con otro. Uno de los nombres que está en duda es Javier Altamirano, quien perdió terreno y juega en la misma posición.

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La U está a un triunfo de asegurar el Chile 2 rumbo a Copa Libertadores. Para eso debe sumar de a tres en su visita a Concepción, este domingo, o derrotar en casa a Unión La Calera, en la última fecha.