La mesa directiva saliente de Azul Azul dejó algunos contratos firmados antes de salir definitivamente del club.

El ciclo de Sartor al mando de Universidad de Chile llegó a su final. Con Michael Clark tras las rejas y un efímero liderazgo de Cecilia Pérez la mesa directiva en Azul Azul tuvo un cambio radical , con Eduardo Álamos arribando como flamante nuevo presidente.

Sin embargo, el directorio saliente antes de despedirse de manera definitiva dejó algunos contratos firmados de cara al 2027, año en que la U celebrará su centenario.

Y ojo, hablamos de acuerdos comerciales millonarios que bien podrían servir para armar un plantel potente que pueda ir por el gran objetivo del pueblo azul: volver a ser campeones de la liga después de diez largos años.

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Los millones que Universidad de Chile tendrá para el 2027

De acuerdo a información entregada por Emisora Bullanguera, los azules recibirán 4,4 millones de dólares por parte de 1xBet, el doble de lo que pagó en su momento Jugabet por ser el principal sponsor de la camiseta.

Por si fuera poco, la U también cambiará su sistema de venta de entradas. El bulla pasará a de Puntoticket a Ticketplus, empresa que puso sobre la mesa un millón de dólares por temporada para poder vender los partidos.

Universidad de Chile tendrá un nuevo sistema para vender sus entradas para el 2027. | Foto: Photosport.

Dineros frescos que llegan a las arcas azules pensando en una temporada donde quieren tomarse varias revanchas, en especial por ser los 100 años de unos de los clubes más importantes del país.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules volverán a la acción ante Deportes Concepción este domingo desde las 18:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Este duelo será válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2026.

En síntesis