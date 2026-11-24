A seis años de la muerte de Maradona, seis profesionales de la salud esperan el veredicto por su fallecimiento.

Este miércoles 25 de noviembre se cumplen seis años de la muerte de Diego Maradona, mientras la Justicia argentina se prepara para entregar una sentencia clave en el caso.

El veredicto contra los seis profesionales de la salud acusados por su presunta responsabilidad en el fallecimiento del ídolo está programado para el 22 de diciembre.

Las audiencias se retomaron en abril de 2026, tras la anulación de la primera instancia por la participación de la jueza Julieta Makintach en un documental no autorizado.

Este miércoles se cumplen seis años de la muerte de Diego Maradona.

¿De qué acusan a los médicos de Maradona?

La Fiscalía argentina sostuvo que Maradona recibió una atención médica “deficiente y temeraria”, debido a la falta de coordinación entre los profesionales encargados de sus cuidados.

El exjugador falleció el 25 de noviembre de 2020 en una vivienda de Tigre, en las afueras de Buenos Aires. Según la acusación, permaneció cerca de doce horas sin controles médicos, pese al deterioro de su estado de salud.

Entre los principales acusados se encuentran el neurocirujano Leopoldo Luque, para quien la Fiscalía solicitó 12 años de prisión; la coordinadora de cuidados domiciliarios Nancy Forlini, con una petición de diez años; y la psiquiatra Agustina Cosachov, para quien se solicitaron ocho años.

ver también Informe Redgol: El chileno que borró a Maradona, se ganó su camiseta y sorprendió con su final

También enfrentan el proceso el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador de enfermeros Mariano Perroni.

Un médico ya fue absuelto en el caso

El médico clínico Pedro Di Spagna fue absuelto el pasado 22 de octubre, luego de que ninguna de las partes mantuviera la acusación en su contra.

Por su parte, Jana Maradona, hija del exfutbolista, manifestó su esperanza de que la sentencia permita finalmente cerrar una etapa de duelo por la muerte de su padre.

La resolución del próximo 22 de diciembre marcará un nuevo capítulo en uno de los procesos judiciales más seguidos en Argentina.

En resumen…