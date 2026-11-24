El experimentado meta de 41 años lanzó un claro mensaje que tenía como destinatario al plantel campeón de la Primera B por las celebraciones que tuvieron tras la victoria en penales sobre los Canarios.

San Luis de Quillota debe reponerse de la derrota ante Cobreloa para luchar por otra oportunidad de ascender en la Liguilla de la Primera B. Los Canarios tuvieron un penal para vencer a los Zorros del Desierto. Pero Sergio Vergara no pudo concretarlo.

En rigor, el portero Hugo Araya estuvo sensacional para tapar el tiro que pudo haber inclinado la balanza a favor del equipo adiestrado por Humberto Suazo. Luego de consumada la victoria, en los Zorros del Desierto tuvieron muchas muestras de celebración.

Como los insultos que dos de sus jugadores le propinaron al Chupete, DT del rival. Matías Sandoval fue uno. Y el otro, Vicente Conelli, quien se disculpó públicamente por esas manifestaciones. Según él, quedó preso de la euforia del momento y cometió un error.

Nicolás Peranic lamenta la derrota sanluisina. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Aunque nada de eso parece haber calmado las aguas en el cuadro quillotano. Danilo Catalán se refirió en durísimos términos a los atacantes loínos. Y otro que lanzó un raspacachos al cuadro naranja fue Nicolás Peranic, portero y capitán de San Luis.

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Nicolás Peranic de San Luis lanza recado a Cobreloa

Nicolás Peranic volvió a la titularidad en San Luis de Quillota en la recta final de la Primera B, justo en el duelo anterior a la súper final ante Cobreloa. Y a través de una historia de Instagram evidenció su molestia. Aunque sin dar nombres ni aludir al club que los derrotó.

Captura Instagram.

“Ser humilde y respetuoso no es para cualquiera”, afirmó Peranic, quien tiene una vasta trayectoria en el fútbol chileno: jugó en Magallanes, San Marcos de Arica, Deportes Melipilla, Universidad Católica, O’Higgins y Deportes Limache, además de los Canarios.

El golero de 41 años tuvo más. “Orgulloso de pertenecer a San Luis de Quillota. Esto no ha terminado, vamos por lo que viene”, añadió Peranic para alentar a su equipo, que espera rival para las semifinales de la Liguilla de Ascenso. Y debe reponer el ánimo para luchar por otro boleto a la élite del fútbol chileno.

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