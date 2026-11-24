El argentino aseguró que Turboman es más que los delanteros actuales que están en La Roja.

Eduardo Vargas ha tenido una muy buena temporada 2026. Por esta razón, Diego Rivarola se unió a los hinchas que desean que el de Renca regrese a la selección chilena.

Turboman ha sido uno de los mejores jugadores de Universidad de Chile en esta campaña. A los 37 años vive una segunda juventud y sus 18 goles así lo demuestran, alcanzando cifras que solo son comparables su primera etapa en el Romántico Viajero.

Rivarola lleva de regreso a Vargas a La Roja

En la selección chilena mucho se ha debatido sobre el “recambio”. Nicolás Córdova sepultó a la generación dorada, pero el excelente nivel de Eduardo Vargas ha comenzado a generar debate entre los especialistas. Uno que avala a Turboman, es Diego Gabriel Rivarola.

ver también Los detalles de la lesión de Eduardo Vargas en U de Chile: ¿Se pierde la semifinal de Copa Chile?

“Para mí Eduardo Vargas es mucho más que (Ben) Brereton“, dijo Rivarola en el programa de YouTube, Leones Sueltos. Su compañero de panel, Rafael Olarra, le replicó. “Para ti, siendo entrenador de la selección, ¿hoy tu 9 es Vargas?”, le preguntó, a lo que Gokú nuevamente afirmó que “sí”.

Incluso, entre los históricos azules surgió el nombre de un olvidado en La Roja. “Felipe Mora no ha estado, entonces no lo puedo evaluar en la selección. De lo que yo he visto en la selección y bueno, de los que están alrededor, Felipe tal vez podría ser una alternativa. Me gustaría verlo más en la selección a Felipe Mora“, indicó Gokú sobre el atacante de Atlético San Luis de México.

Vargas está más vigente que nunca en U. de Chile. Imagen: Photosport

Si bien Diego Rivarola destacó que jugadores como Gonzalo Tapia han tenido un buen papel en este último tiempo, insistió que Eduardo Vargas tiene mejores condiciones que Ben Brereton, delantero que hoy milita en el Sheffield United de segunda división de Inglaterra.

“Tapia creo que lo ha hecho bien, pero para mí siento que Eduardo Vargas es mucho más que Brereton. Con Tapia, tal vez por la juventud y todo eso, podríamos debatirlo. ¿Pero Brereton? No, es más Eduardo Vargas“, cerró el máximo goleador extranjero de Universidad de Chile.