El delantero se encuentra con reposo en su casa, pero en el CDA ya empiezan a sacar la cuenta; incluso mira sólo la revancha por Copa Chile.

Eduardo Vargas fue operado en la jornada del lunes por una cirugía en su mano derecha por una fractura, que fue generada en el triunfo de Universidad de Chile por 1-0 ante O’Higgins.

El club confirmó que el delantero y goleador de los azules fue intervenido, por lo que se espera que se concrete su evolución para saber fechas para volver a tenerlo considerado por Fernando Gago.

En ese sentido, aseguran que, incluso, podría descansar tras la Liga de Primera y apuntar a la revancha de la Copa Chile, para el 9 de diciembre, lo que deberá ser confirmado por el cuerpo médico.

La caída de Eduardo Vargas que significó una fractura en la mano. Foto: Jorge Loyola/Photosport

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La U mira la recuperación de Vargas

Fue el periodista Marcelo Díaz en el programa “Pelota Parada” de TNT Sports, quien entregó los detalles de la situación de Eduardo Vargas, quien está de reposo en su casa.

“Está con mucha inflamación, mucho se habla de semifinales, que hoy se sabrá el rival de la U, y que lo más probable que se programe para 3 y 9 de diciembre, entonces para la U si no es necesario ante La Calera (6 de diciembre), lo guarden para el partido de vuelta de Copa Chile, aproximadamente el 9 de diciembre”, explicó..

“No vino al CDA, está en la casa con reposo, deberá usar un cabestrillo, aparte del vendaje, porque la operación que debe unir la zona fracturada, debe solidificarse el hueso, ya jugaría con algo especial pare evitar un golpe con una caída en la mano“, detalló.

En ese sentido, manifestó que la U tiene algo decidido: “Podrían apurarlo contra La Calera, pero creen que no será necesario agilizar su caso, pero de no ser necesario, lo miran para la revancha de la Copa Chile, no lo van a apurar”.