Este talentoso volante ofensivo de 29 años, quien ha tenido un gran rendimiento en esta campaña, apunta a quedarse en el Barbón. Aunque el club tiene plazo fatal para asegurarlo.

Coquimbo Unido llegó al momento en que debe tomar decisiones para confeccionar el plantel 2027 y quiere en sus filas a un talentoso jugador formado en las inferiores de Boca Juniors que también pasó por la Juventus de Italia, aunque no llegó a debutar en el plantel estelar de la Vecchia Signora.

Se trata de un jugador que tuvo un muy buen 2026. Ese rendimiento convenció a la directiva de los Piratas de aprovechar la opción de compra estipulada en su contrato. Las referencias son para Guido Vadalá, volante ofensivo de 29 años que ha sido clave en esta campaña.

De hecho, el “10” del Barbón suma 43 partidos disputados con el cuadro aurinegro. Aportó 12 goles, entre ellos uno en la final de la Copa de la Liga que el equipo de Hernán Caputto le ganó con mucha claridad a O’Higgins. También regaló seis asistencias.

Guido Vadalá en acción ante Everton de Viña del Mar. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

En ese contexto, en la plana mayor coquimbana zanjaron un tema. “Coquimbo Unido le hizo saber a Guido Vadalá que quiere hacer uso de la opción de compra. El pase es del futbolista”, informó el periodista César Merlo, especialista en el reporteo del mercado de fichajes.

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Coquimbo Unido definió adquirir el pase del ex Boca y Juventus Guido Vadalá

De todas formas, Coquimbo Unido tiene margen de tiempo establecido para activar la opción de compra de Guido Vadalá, quien además de Boca Juniors y la Juventus tuvo un paso por la Universidad de Concepción. También jugó en Blooming de Bolivia y el Deportes Tolima de Colombia.

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“El club tiene tiempo hasta mediados de diciembre para ejercer la opción de compra”, añadió Merlo a través de su cuenta de X. Y también dio el plazo que tendría la ligazón de Vadalá con el Pirata en caso de que todo llegue, literalmente, a buen puerto.

Guido Vadalá, el de más a la izquierda, festeja un gol en el equipo primavera de la Juventus. (Tullio M. Puglia/Getty Images).

Ante eso, el citado comunicador aseguró que “firmará hasta 2029 de hacerlo, tal como parece“. Las señales son claras y parece que será para tener a uno de los buenos valores que ha tenido el cuadro aurinegro en esta campaña. El tiempo dirá en qué termina esta intención.

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