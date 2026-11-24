Los azules quieren asegurar el Chile 2 y llegar a la final de la Copa Chile, por lo mismo, desde el fin de semana tendrán una dura agenda.

Universidad de Chile está muy cerca de lograr el cupo de Chile 2 para clasificar directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, donde le hace falta sumar un punto en los duelos que le quedan en la Liga de Primera.

En ese sentido, desde esta jornada se comenzaron a enfocar en el compromiso de este domingo ante Deportes Concepción, que puede marcar asegurar su nombre en el torneo internacional.

Por lo mismo, el técnico sabe que se vienen semanas cargadas en partidos, por las semifinales de la Copa Chile 2026, que esta jornada se definirá su rival, lo que le hizo dar un pequeño detalle al plantel de jugadores.

Fernando Gago esperar rematar todo en la final de la Copa Chile. Foto: Jorge Loyola/Photosport

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La U jugará varios partidos en pocos días

La U sabe que a contar de este domingo tendrá que jugar varios partidos en pocos días, con la idea de llegar hasta la final de la Copa Chile, que sería el 13 de diciembre.

Ante esto, el técnico les otorgó dos días libres luego de la victoria ante O’Higgins, donde tuvieron domingo y lunes para una optima recuperación, antes de las fechas decisivas.

Si bien el torneo comienza el 6 de diciembre para la U, días antes jugará la primera semifinal de Copa Chile ante Coquimbo Unido o La Calera (2 o 3 de diciembre), luego ante los cementeros por le torneo (6 de diciembre), para luego pasar a la revancha de la ronda de los cuatro mejores (9 o 10 de diciembre), dejando una eventual final para el 13 del mismo mes.

En ese sentido, la U buscará cerrar sus objetivos, por lo que fue la última vez que tendrá tiempo de relajo antes de las vacaciones de verano, antes de resolver quiénes seguirán para la temporada 2027.