Cristian Campestrini se puso a disposición para iniciar la operación retorno y volver a ubicar al cuadro del Maule en la Primera B.

Una debacle enfrenta Rangers de Talca tras el descenso a la Segunda División. El cuadro rojinegro no pudo concretar el milagro en la Primera B y desde 2027 tendrá que enfrentar la disputa de una nueva categoría.

Situación que ha afectado fuertemente a la institución. Desde la dirigencia se informó que se analizará el plantel completo para lo que se viene. Incluso ya se indica que será disuelto el equipo de fútbol femenino ya que no es una obligación está nueva categoría que va a enfrentar.

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Pero en medio de la desgracia, hay uno de los referentes que todavía sigue con la sed de revancha y ya se puso a disposición para iniciar la operación retorno.

“Seguramente va a haber algunos que no le guste, pero apenas terminó el partido ante Santa Cruz yo manifesté que quiero seguir en el club”, lanzó fuerte y claro Cristian Campestrini en conversación con Tribuna Rojinegra.

El nuevo récord que busca Cristian Campestrini

El portero de 46 años se consagró como el jugador profesional más longevo del fútbol chileno. Sin embargo, ahora la prioridad para Cristian Campestrini es lograr el retorno lo antes posible de Rangers de Talca.

Campestrini no piensa en el retiro y sueña con el ascenso de Rangers

“Quiero que vuelva lo más rápido posible a la Primera B. Ya había dicho, que cualquiera sea el desenlace, yo quiero seguir en el club. No se lo merece la gente”, aseguró el nacido en San Nicolás de los Arroyos.

“No depende de mí, depende de la gente que va a estar arriba, pero yo manifesté mi deseo de seguir. De poder volver a la categoría en 10 meses. Seguramente a algunos no les va a gustar. Pero quiero retribuir todo lo que me dio este año”, sentenció.

Cabe consignar que desde 2027, Rangers de Talca disputará la Segunda División Profesional. De está forma se medirá ante clubes como Lautaro de Buin, Brujas de Salamanca, Ovalle, Deportes Rengo, General Velásquez, Atlético Colina, Lota Schwager, Concon National y Deportes Linares.