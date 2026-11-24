Tal como adelantó Redgol hace algunos días, la casa de estudios tiene en evaluación abrir las puertas a un terreno, pero todo dependerá del nuevo convenio.

La semana pasada Redgol adelantó la disposición inicial de la Universidad de Chile para tener un vínculo firme con la dirigencia de Azul Azul y la U, en el sentido de abrir las puertas de un terreno para soñar con la construcción del estadio.

Lazos que comienzan a tomar formas desde el arribo de Eduardo Álamos, quien busca conectar las dos partes en U de Chile, de manera de avanzar en conjunto en una nueva forma de llevar adelante al equipo.

Algo que toma fuerza, luego de que se confirmó la primera reunión entre el nuevo directorio de Azul Azul con la Casa de Bello, lo que será el primer puente para varios temas.

El estadio es uno de los tantos temas que se conversará con un nuevo vínculo con la Universidad de Chile.

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Eduardo Álamos dio el primer paso con la Universidad de Chile

Fue el diario La Tercera quienes confirman la reunión entre la directiva de la concesionaria Azul Azul, liderada por Eduardo Álamos, con la prorrectora Dorotea López.

“Tras interiorizarse de todos los hechos ocurridos en las últimas semanas, Álamos, a través de plataforma de la Ley del Lobby, solicitó que la prorrectora Dorotea López lo reciba junto al vicepresidente Jorge Burgos y a tres directores más de la sociedad anónima en la Casa Central de la entidad educativa”, explican.

“La solicitud la llenó este lunes 23 de noviembre. Horas después, la casa de estudios confirmó a Azul Azul que los recibirá este miércoles, a las 14.30 horas”, detallan.

Será la primera reunión donde desde la casa de estudios abren espacios para conversar de un nuevo vínculo, por el nombre y los símbolos, además los que tienen que ver con sponsors.

Un tema que también está latente, que sigue en idea inicial, tiene que ver con la apertura de un terreno para iniciar un proyecto estadio, tanto para el club como para la comunidad universitaria, pero que está definida por en nuevo vínculo que puedan acordar.