El técnico marcó distancia con la nueva directiva de Azul Azul, tal como lo hizo con Michael Clark y Cecilia Pérez.

Universidad de Chile presentó esta semana al nuevo presidente de la concesionaria Azul Azul, Eduardo Álamos, quien confirmó que tuvo una primera charla con el técnico Fernando Gago.

Si bien no se habían tenido detalles de este encuentro, fue el propio argentino quién reveló algunas cosas, aunque puso encima de la mesa que no es de hablar mucho con los dirigentes.

“Lo vuelvo a repetir, tuve una charla, no me gusta hablar mucho con los presidentes y directivos, siempre me manejo aparte, que es lo que me gusta más del futbol. la relación la tengo con Manuel de todo lo que podemos hacer”, cerró de inmediato la puerta.

Universidad de Chile tiene a un nuevo presidente.

Gago: “Mi relación directa es con Manuel Mayo”

Fernando Gago tuvo un particular estilo para darle la bienvenida a Eduardo Álamos como nuevo presidente de Universidad de Chile, donde marcó distancia de la nueva directiva.

Tal cual lo hizo en su momento con Michael Clark y luego con Cecilia Pérez, dejó en claro que sólo tiene relación directa con Manuel Mayo en la gerencia deportiva, más allá de lo que puedan conversar.

“Tuvimos una presentación conversamos, planteamos cosas para mejorar y seguir creciendo como el club, el presidente tiene sus cosas y nos vamos a ir conociendo con el tiempo”, explicó.

Mira sus declaraciones: