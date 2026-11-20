La prorrectora respondió a la información publicada por Redgol, donde asegura que están abiertos a un trabajo por el estadio

Universidad de Chile sigue bien de cerca un nuevo acuerdo que puede tener con la Casa de Bello por el uso del nombre y símbolos, lo que es una tarea en el corto tiempo de la nueva dirigencia de Azul Azul que comanda Eduardo Álamos.

En ese sentido, Redgol publicó la jornada del jueves la idea de parte de la universidad de poder poner a disposición un terreno, de manera de avanzar en el tema estadio, como una señal de un vínculo cercano con el equipo.

Algo que esta jornada abordó Dorotea López, prorrectora de Universidad de Chile, en conversación con radio ADN, donde aseguró que están abiertos a un modelo en conjunto con el club para llevar adelante un proyecto.

En esta idea, también confirmó que han conversado con otras universidades mexicanas, que tienen este formato, como la UNAM y Tigres, que han tenido estadios en terrenos universitarios.

La prorrectora Dorotea López confirmó que han hablado con universidades extranjeras para evaluar el tema. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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La Universidad espera un nuevo convenció con la U para avanzar

La prorrectora Dorotea López explicó la fórmula que se podría ocupar para que Universidad de Chile tenga un estadio en terrenos de la Casa de Bello: “Bueno, el convenio contempla nuestra relación con el estadio. Yo la verdad es que creo que en esto la universidad tiene que ser muy seria porque las expectativas han sido muchas”.

“Muchas veces se ha prometido el estadio y la verdad es que depende de muchos factores. Nosotros, o sea, nosotros tenemos la total disposición, creemos que es muy importante para la hinchada, para el equipo. La Universidad podría además tener una vida también ligada deportiva…Pero yo no quiero hacer ninguna promesa porque me parece que hasta que no haya un convenio, hasta que no se avance, hasta que no se estudie de verdad un terreno“, destacó.

En ese sentido, deja en claro que si bien no hay un proyecto, están abiertos como comunidad a poder avanzar: “La Universidad tiene terrenos. Tenemos terrenos, sí, tenemos terrenos. Pero no tenemos un terreno que ya hayamos estudiado y esté el estadio, pero tampoco nos negamos, que esté claro, o sea también creemos que deberíamos tener un estadio, pero no podemos generar expectativas que no podemos cumplir”, finalizó.