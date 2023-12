Cada cierto tiempo, los hinchas de la Universidad de Chile tienen noticias respecto al proyecto de estadio propio, siendo la más reciente la posibilidad de que Cerrillos pueda albergar este anhelado deseo del club, en terrenos del Parque Bicentenario.

Si bien la alcaldesa de esa comuna, Lorena Facuse, había abierto las puertas para que se construyera el recinto en ese lugar, rápidamente echó por tierra la posibilidad, al asegurar que “no hay ninguna conversación ni ningún proyecto presentado”, y al aclarar que “prefiero un hospital“.

Pasaron dos meses de tal declaración, y la edil de Cerrillos volvió a reflotar la posibilidad del estadio para la U, lo hizo a través de Facebook, en una charla que tuvo con Rodrigo Goldberg, ex jugador y directivo azul, a quien le explicó de qué forma le gustaría tener ese complejo.

“Un recinto deportivo, al nivel que lo quiere construir la U, a nivel europeo… Son construcciones modernas, de infraestructura deportiva con energía renovable, me imagino no solamente la cancha y los partidos dos veces al mes, imagino un complejo deportivo“, indica Facuse.

¿Cómo sería el estadio para la U en Cerrillos?

En esa línea, Facuse agrega que “acá en la comuna se practican muchas disciplinas. Si pienso en un recinto deportivo, pienso en un lugar que genera posibilidades de desarrollo, un lugar que genere empleo; pero tenemos que mejorar la táctica urbana, el control policial y anticiparnos los días de partidos, para que los vecinos no se vean afectados”.

Respecto a lo mismo, la alcaldesa de Cerrillos enfatiza que “hasta ahora no hay nada concreto, para que los vecinos no se asusten. No lo decidimos nosotros, lo decide Serviu, pero siempre voy a abogar, si se da, para que sea en un lugar que no afecte a los vecinos”.

¿Por qué se había frenado el proyecto?

Según dio a conocer la autoridad comunal, el pasado 4 de octubre, en diálogo con El Mercurio que “en la manzana 18 (del Parque Bicentenario) hay cinco hectáreas reservadas por el Ministerio de Salud y las conversaciones serias y avanzadas que tengo son con ellos“, y añadió que “jamás voy a preferir un estadio antes que un hospital“.

¿Cuál es el próximo partido de los azules?

En el marco de la 29° y penúltima fecha del Campeonato Nacional 2023, Universidad de Chile será actor secundario en la definición por el título, cuando visite a Cobresal, en el Estadio El Cobre de El Salvador, este domingo 3 de diciembre, desde las 18:00 horas.

