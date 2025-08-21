Lo ocurrido este miércoles en medio de la revancha de Universidad de Chile contra Independiente, en Avellaneda por los octavos de final de la Copa Sudamericana, es de esas situaciones que dejan sin palabras.

El duelo se suspendió en primera instancia y después fue cancelado por los lamentables y violentos hechos. Crudos, espeluznantes y de carácter inhumano. Es que lo sufrido por hinchas azules en la tribuna visitante del estadio Libertadores de América, en Avellaneda, fue una masacre.

El periodista Marcelo Díaz viajó a Buenos Aires para cubrir el partido del Chuncho para TNT Sports y su reacción al aire en el programa Todos Somos Técnicos fue durísima. El comunicador quedó muy afectado y casi sin palabras, lo que refleja el caos ocurrido esta noche en Avellaneda.

“Me comenzaron a llegar videos al celular, estuve con la mayoría de los hinchas de la U antes que ingresaran al estadio, mientras esperaban la apertura de las puertas… y son realmente impactantes las imágenes de los hinchas de la U“, manifestó Marcelo Díaz.

ver también Minuto a minuto: revancha de U de Chile e Independiente se cancela oficialmente por violencia extrema

Marcelo Díaz periodista casi sin palabras ni aliento

El periodista sentenció consternado y casi sin aliento que “acá ha sido tremendo lo que pasó… no había visto las imágenes“.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Entre las imágenes de los incidentes se pudo ver a un hincha de Universidad de Chile cayendo al vacío desde al menos 40 metros de altura.

Otros con “más suerte” terminaron golpeados y ensangrentados. Incluso los barristas del equipo argentino aprovecharon la superioridad numérica para quitarles la ropa y dejar desnudos a fanáticos azules.

ver también Primer parte por lo sucedido entre Independiente y U. de Chile: “No hay fallecidos”

Incluso, dentro de la brutal encerrona, extraoficialmente se reporta que hinchas de la U fueron apuñalados por “gente” de Independiente y un forofo chileno se encontra hospitalizado de gravedad.

Publicidad