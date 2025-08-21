Es tendencia:
Copa Sudamericana

En Argentina aseguran que Universidad de Chile e Independiente pueden ser expulsados de la Copa Sudamericana 2025

La señal argentina aseguró que no se descarta que tanto la U como Independiente sean expulsados del torneo de la Conmebol tras la noche del caso en el Estadio Libertadores de América.

Por Patricio Echagüe

Graves hechos de violencia se produjeron en el Libertadores de América.
Graves hechos de violencia se produjeron en el Libertadores de América.

Una noche del terror se vivió en el Estadio Libertadores de América en el duelo entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025. La revancha de la llave, con un 1-1 en el marcador y apenas iniciado el segundo tiempo, fue cancelada por graves incidentes en las tribunas.

Más allá del caos que se vivió en el recinto de Avellaneda, con imágenes realmente impactantes, ya están trascendiendo algunas sanciones que podrían caer para ambos elencos. Y ojo, que la U no sería la única afectada.

Esto lo decimos porque en TyC Sports avisaron que tanto Universidad de Chile como Independiente podrían ser expulsados del segundo torneo de la Conmebol, lo que sería una histórica sanción de parte del ente regulador del fútbol sudamericano.

La dura sanción que podría caer ante Universidad de Chile e Independiente

En la señal televisiva en el programa Sportia que “hablando con alguien que entiende sobre estas cuestiones reglamentarias me dice, esperando la determinación que puede tomar la Conmebol, porque hay reuniones todavía gentes entre la gente de Independiente, la U de Chile y Conmebol, no me descartan que puede existir la eliminación de los dos equipos de la competencia”.

El duelo en Avellaneda entre Universidad de Chile e Independiente estaba 1-1, y con esto, estaban clasificando los azules. | Foto: Photosport.

“Esto puede llevar un tiempo más, porque los incidentes son muy graves. Nosotros leíamos las cuestiones reglamentarias, porque cuando hay incidentes de violencia que ponen en peligro a la gente, a los jugadores o al cuerpo arbitral, en seguida se le da por perdido el partido al equipo que genera eso”, agregaron.

Publicidad

Para cerrar, afirmaron que “si la policía se metía al monumento en que los hinchas de Universidad de Chile comenzaron a tirar cosas, le iban a dar por ganado el partido a Independiente. Cualquier decisión que se tome ahora será injusta. No vas a quedar bien con nadie”.

Cabe destacar que con el partido cancelad ahora será la Unidad Disciplinaria de la Conmebol el ente que definirá el resultado del partido, y con ello, de esta llave de Copa Sudamericana 2025.

