Las fuertes imágenes que se vivieron en el partido entre Independiente y la U. de Chile en Avellaneda repercutieron muy fuerte en toda Sudamérica. Algo que abordó Johnny Herrera en TNT Sports.

El ex meta, que siempre ha sido muy cercano al hincha del Bulla, señaló su pesar por lo sucedido en Buenos Aires en la Copa Sudamericana.

El lamento de Johnny Herrera por lo ocurrido ante Independiente

“Lo trágico es que no sólo son barristas, son familias completas que viajaron con sus hijos”, señaló el campeón de Copa Sudamericana en el 2011.

Luego dijo que los fanáticos azules deben estar destrozados. “Piensas que estarás protegido al ver un espectáculo deportivo en el fútbol, pero quién los protegió a ellos”, señaló.

“El 99,9% son familias. Nada justifica que la policía abra la puerta para que los linchen. A quién responsabilizas, al equipo local. Agarran a seis o siete contra 300, arrancan desnudos”, dijo Johnny.

Luego indicó que vio escenas muy fuertes que mostró la televisión argentinas. “Las imágenes que vi en TyC Sports son trágicas. Los masacraron a los cabros que estaban ahí, quién los protege a ellos”, señaló Herrera.

“No tengo uso de razón que haya venido una barra a Chile y haya pasado algo así. Salvo cuando vinieron unos peruanos y falleció un hincha. Los escolta la seguridad”, agregó Herrera.

El partido entre la U e Independiente quedó suspendido y Conmebol deberá determinar lo que ocurrirá con la lave entre ambos elencos.

