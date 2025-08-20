Un escándalo está protagonizando Universidad de Chile en su visita a Independiente por la Copa Sudamericana. El duelo en el Estadio Libertadores de América está suspendido por el mal comportamiento de los hinchas azules, quienes en masa cruzaron la cordillera para esta revancha.

Todo comenzó a acontecer durante la primera mitad del encuentro, cuando un grupo de aficionados de la U comenzó a lanzar objetos desde la bandeja superior a los hinchas del Rojo ubicados en la zona baja de la galería.

Esto ocasionó el enfrentamiento entre ambas fanaticadas, lo que obligó a que el partido tenga que ser suspendido cuando apenas se llevaban jugando un par de minutos en el segundo tiempo y con el 1-1 en el marcador.

“Claramente Universidad de Chile será castigada”

Uno que está viviendo esta situación in situ en el Libertadores de América es Diego Rivarola, quien en la transmisión oficial del partido en ESPN afirmó que “me encontré con muchas familias, que venían con mucha ilusión de querer ver a su equipo, de visita en un partido importante, de copa”.

Un grupo de hinchas de Universidad de Chile comenzó a lanzar objetos contundentes desde su tribuna en el Libertadores de América. | Foto: Photosport.

“Todo se ve ensuciado por gente que le interesan otras cosas más que ver a su equipo (…) Claramente Universidad de Chile tendrá castigos. Todo puede ser peor”, agregó el ex delantero.

Para cerrar, el ídolo azul afirmó que “ahí entramos en el conflicto de siempre, de muchos años, con muchos partidos que no se pueden terminar cuando hay barras rivales. La mejor forma de expresarte es rompiéndote la voz, no rompiendo cosas del estadio”.

“La sensación mía es que es difícil que se pueda jugar. La situación pasó a incidentes mayores acá (…) No puede que esto siga pasando en el fútbol”, concluyó.