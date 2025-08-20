Es tendencia:
Copa Sudamericana

¿Puede ser sancionada U. de Chile tras lo sucedido ante Independiente en Avellaneda?

Con el partido cancelado y considerando el antecedente de Colo Colo en abril de este año, se puede adelantar lo que será un duro castigo de Conmebol para Independiente, pero... ¿puede la U también ser sancionada?

Por Patricio Echagüe

Los hinchas de la U tuvieron un pésimo comportamiento en Avellaneda.
Un verdadero caos fue el que se vivió en el duelo entre Independiente y Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América por la Copa Sudamericana 2025. El partido fue cancelado luego del enfrentamiento entre ambas hinchadas, quienes interrumpieron todo cuando apenas se jugaban los primeros minutos del segundo tiempo.

Todo comenzó con el mal comportamiento entre ambas hinchadas, que comenzaron a lanzarse objetos.

Los seguidores del cuadro de Avellaneda ingresaron a la zona donde estaban los azules para agredirlos gravemente, ante la complicidad de la policía.

Finalmente, con el partido cancelado, ahora será la Unidad Disciplinaria de la Conmebol el ente que definirá el resultado del partido, y con ello, de esta llave de Copa Sudamericana.

Las sanciones que pueden caer contra Universidad de Chile

Si se toman como antecedentes lo que ocurrió con Colo Colo en esa fatídica noche del 10 de abril ante Fortaleza en el Estadio Monumental, lo cierto es que las sanciones deberían llegar.

Los hinchas de Universidad de Chile comenzaron a lanzar proyectiles desde su tribuna hacia los seguidores de Independiente. | Foto: Photosport.

Los hinchas de Universidad de Chile sufrieron en Avellaneda

En esa ocasión tuvieron que pasar 20 días para que la Conmebol diera por ganador al cuadro brasileño por un resultado de 3-0. Además, al Cacique le cayó una sanción de cinco partidos en condición de local a puertas cerradas, así como también la prohibición de la presencia de sus hinchas para los duelos de visitantes.

Así las cosas, si la Conmebol decide aplicar un castigo similar a Independiente por ser local y el organizador del evento. A los azules seguramente les prohibirán barra visitante, aunque deberán investigar si su barra además fue responsable de la ola de violencia vivida en Buenos Aires.

