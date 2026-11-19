Redgol pudo conocer detalles de una idea que surge desde la Casa de Estudios, para afianzar el vínculo con el club: un estadio en sus terrenos.

El nuevo directorio de Azul Azul tiene como una de sus primeras tareas poder juntar los caminos de Universidad de Chile con los de la Casa de Estudios, de manera de llegar a acuerdos para el futuro.

Si bien trabajan en un nuevo contrato por la utilización de símbolos y el nombre, Redgol pudo conocer una idea importante planteada por la propia universidad, que podría tener la llave para el anhelado estadio propio de la U.

En ese sentido, sería la clave para afianzar el vínculo entre las dos partes, para un escenario que permita que ambas instituciones puedan tener a disposición un nuevo estadio para el país.

Eduardo Álamos busca un nuevo acuerdo con la Universidad. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Un estadio para la U en terrenos de la universidad

Las nuevas relaciones que Universidad de Chile busca con la Casa de Estudios pueden significar un camino para el sueño de los hinchas con un recinto propio, algo que está, al menos, en idea.

Fuentes cercanas revelaron a Redgol el plan de poder generar un vínculo más fuerte entre las instituciones con un nuevo acuerdo, el que incluye también la puerta para un reducto para los azules.

En ese sentido detallan que la universidad, liderada por la prorrectora Dorotea López Giral, plantea la posibilidad de que la construcción de un estadio sea en un terreno de la Casa de Estudios.

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La idea se asimilaría al reducto que tiene los Pumas en la UNAM en México, donde el Estadio Olímpico Universitario está dentro de Ciudad Universitaria, lo que marca al club y al centro educativo.

El estadio de los Pumas de la UNAM está dentro de la ciudad universitaria

Entienden que es poco viable que en la Región Metropolitana puedan conseguir un terreno, por lo que están llanos a ver posibilidades que permitan la construcción de este recinto deportivo.

Si bien Eduardo Álamos, el nuevo presidente de Azul Azul, aseguró que “no puedo prometer, no puedo ser populista”, esta es una idea que nace desde la Casa de Bello lo que puede resultar alentador para los hinchas del Bulla.