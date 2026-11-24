Las pocas fechas y los problemas con el Estadio Nacional mueven el panorama de los azules, incluso con la despedida de su capitán.

Universidad de Chile tendrá un complicado final de temporada, donde lucha por el cupo de Chile 2 a la Copa Libertadores, además con la intención de meterse en la definición en la Copa Chile, donde espera rival para las semifinales.

En ese sentido, la U tiene agendado jugar el domingo 29 de noviembre ante Deportes Concepción, además del 6 de diciembre ante Unión La Calera, en las dos últimas fechas de la Liga de Primera.

Por el otro lado, hay fecha tentativa para el 3 de diciembre para la semifinal ida (se define esta jornada si será Coquimbo Unido o La Calera), mientras que la revancha sería el 9 del presente mes en la Copa Chile.

El mayor problema de los azules tiene que ver con la localía en el Estadio Nacional, porque no hay certeza si llegan para el duelo ante los cementeros del 6 de diciembre, lo que los haría incluso salir de Santiago.

Si bien durante la temporada se ha movido hasta Rancagua para jugar de local en el estadio El Teniente, el mismo día está agendado el duelo de O’Higgins ante Coquimbo Unido.

Incluso esto podría moverlos también para la revancha del 9 de diciembre, lo que está en evaluación por la reparación de la cancha del Estadio Nacional, donde se define si se cierra definitivamente por este 2026.

Los choques de Copa Chile topan con la despedida de Marcelo Díaz. Foto: Diego Martin/Photosport

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Los nuevos escenarios y la despedida de Marcelo Díaz

Universidad de Chile busca alternativas para disputar sus partidos de local, donde surgió la opción de llevar el compromiso ante La Calera, de la fecha 30 de la Liga de Primera fuera de Santiago.

En ese sentido, sin el estadio El Teniente de Rancagua, la alternativa que sigue es el estadio Fiscal de Talca, lo que será definido en los próximos días antes de agotar otras instancias más cercanas.

Por su parte, todo este complejo escenario de fechas, también causan otro inconveniente, con la despedida de Marcelo Díaz que estaba programada para el 8 de diciembre en el Estadio Nacional.

Esto, porque ahora la idea es agendarla para el mes de marzo de 2027, con el recinto de la comuna de Ñuñoa en optimas condiciones, además de tener una programación más amplia de partidos.