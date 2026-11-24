El delantero albo destacó el aporte de los canteranos en la estrella 35 del Cacique.

Javier Correa valoró el aporte de los juveniles de Colo Colo durante la temporada y tuvo palabras especiales para quienes se ganaron un espacio en el primer equipo bajo el mando de Fernando Ortiz.

En conversación con el programa Tipsters, de Juega en Línea, el delantero destacó el trabajo de la cantera alba y su contribución en la conquista de la estrella 35 del Cacique.

Entre los nombres que mencionó aparecen Gedeón Díaz, Cristián Díaz, Leandro Hernández, Francisco Marchant, Felipe Raipán y Yastin Cuevas, además de otros jóvenes que tuvieron oportunidades durante el año.

Correa apuesta por Raipán a La Roja.

Javier Correa destaca el trabajo de los juveniles de Colo Colo

“Están haciendo un buen trabajo ellos y creo que son artífices. Por ahí los grandes manejamos el carro, ellos lo empujan, y eso fue la clave y el camino a llevar esto por delante”, comentó el atacante.

El argentino también valoró la forma en que Fernando Ortiz ha integrado a los futbolistas jóvenes al plantel profesional.

“El Tano tiene su mano de llevarlos a todos en el mismo auto, y la responsabilidad sobre todo, de que ya no son más chicos, hacerse cargo de lo que le dan, tienen que cuidar el lugar que tienen”, explicó.

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Correa además pidió que los juveniles mantengan el compromiso y sigan aprovechando las oportunidades que reciben.

“Yo siempre lo valoro y quiero valorar a los chicos que están haciendo un trabajo espectacular y que no se desvíen de eso”, agregó.

Felipe Raipán, el delantero que Correa postula a La Roja

Sobre el tema de la Selección Chilena y la falta de un centrodelantero de referencia, en medio de la crisis que mantiene al equipo nacional fuera de los últimos tres Mundiales.

Correa reconoció que le habría gustado nacionalizarse para representar a Chile, pero descartó esa posibilidad por el tiempo que debe cumplir para obtener la nacionalidad.

“Me hubiese encantado nacionalizarme y jugar, a quién no le gustaría estar en una selección. Son cinco años y faltan tres, salir con 37, ¿para qué?”, señaló.

Finalmente, el atacante albo mencionó a dos juveniles que considera opciones para el futuro de La Roja: Felipe Raipán y Yastin Cuevas.

“Lo tenemos a Raipán, lo tenemos que sacar, Raipán es bueno, o Cuevas”, cerró.

En resumen…