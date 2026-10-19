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Polémica

Detienen a Jean Paul Pineda por presunto hecho de violencia contra su ex pareja

El ex delantero de Colo Colo, entre otros equipos, una vez más protagonizó un hecho de violencia y fue detenido por Carabineros.

Por Carlos Silva Rojas

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Jean Paul Pineda una vez más fue detenido.
© PhotosportJean Paul Pineda una vez más fue detenido.

Un nuevo caso de violencia intrafamiliar protagonizó el futbolista Jean Paul Pineda, ex Colo Colo, entre otros equipos, y fue detenido en horas de la tarde de este domingo por Carabineros.

El delantero habría cometido actos de violencia contra su ex pareja en un motel en San Bernardo, incluso, estuvo prófugo tras la denuncia de la afectada, sin embargo, fue detenido y trasladado a la 14 comisaría de San Bernardo.

La situación fue informada en detalles por Tele13, donde explicaron que Pineda será formalizado por parte de la Fiscalía Metropolitana Occidente.

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No es primera vez que Jean Paul Pineda comete este tipo de actos, y la actual situación fue descrita por Tele13, que cuentan la movida tarde que tuvo el ex ariete de Colo Colo.

“La denuncia fue interpuesta en la 14 comisaría de la misma comuna tras el episodio, la agresión por parte del exfutbolista se habría provocado tras una discusión al interior de una habitación del motel a eso del mediodía. Trabajadoras del recinto habrían sido alertadas por los gritos, y al concurrir a la pieza en cuestión, Pineda habría arrancado del lugar“, señaló el citado medio.

Jean Paul Pineda una vez más fue detenido por VIF. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Jean Paul Pineda una vez más fue detenido por VIF. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“La mujer habría sido conducida a constatar lesiones, acreditando las lesiones y la veracidad de la denuncia. A raíz de estos hechos el exfutbolista fue detenido cerca de las 17:00hrs y actualmente se encuentra en la 14 comisaría de San Bernardo”, agregó.

Jean Paul Pineda pasará a control de detención y será formalizado Juzgado de Garantía de San Bernardo.

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