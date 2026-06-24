Tras las declaraciones del ex Gran Hermano en el reality de Mega "Volverías con tu ex", el exfutbolista se descargó en redes.

El exfutbolista Jean Paul Pineda lanzó un enojado descargo a través de sus redes luego de los dichos de Raimundo Cerda, expareja de su exesposa Faloon Larraguibel, en el reality de Mega “Volverías con tu ex 2”.

En el espacio de competencia, Raimundo se refirió a la relación de la ex Yingo con el exfutbolista, donde señaló: “Es una mujer inteligente, bonita, esforzada; le dije: ‘¿Cómo le aguantaste tanto tiempo a un h…, que más encima es tonto, que le funciona la cabeza en el partido’”.

“Un h… completamente indecente y lo peor es que se le cacha a kilómetros”, añade.

“Ella, si no trabaja, no tiene sustento. Yo también, muchas veces me vi en el papel, cuando iba a su casa, como son chicos, me puse un poco a educar para que tengan esa figura masculina real no esa figura ‘perkin’, débil, sin ningún tipo de aporte en lo absoluto”.

El descargo de Pineda contra Raimundo Cerda

En sus historias de Instagram, el exjugador señaló: “Gente c… aparecida en la vida de mis hijos hablando de mí y de ellos por dinero, presentándose para temas delicados, lucrando entre desgracias ajenas”.

“Ya me cansé de tener que entender que puedan hablar a calzón quitado de mí en todos los sentidos y ver cómo después recibo hater”, continuó, para luego agregar: “Todos los que se han dado el tiempo de hablar así de mí, tarde o temprano les llegará su karma y todas las cosas tienen su consecuencia”.

Raimundo habla de su quiebre con Faloon y Pineda

En el más reciente episodio del reality, el ex Gran Hermano volvió a referirse a Pineda mientras entregaba detalles de su relación con la ex Yingo. “Justo venía muy afectada porque había terminado su relación mediática, con muchos problemas, y estaba como sanando allá adentro (Ganar o Servir), entonces andaba con mucha rabia y con ganas de no conocer a nadie”.

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Agregando que se llevó bien con los niños desde que los conoció. “Un día que yo estaba en su casa me dijo ‘voy a ir a buscar a los niños al colegio, si quieres te vas’, y le dije ‘no, me voy a quedar para conocerlos’, y eso le encantó”.

“Yo también me vi en muchas situaciones en que crié a los niños porque les faltó siempre, desde que nacieron, una figura paterna de verdad, un hombre de verdad que le enseñara, porque tenían un papá de mierda que no se los merece, ni los ve. Papito corazón, nada, le queda chico”.