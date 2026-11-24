Luis Sánchez, mandamás del Decano desde poco después del fallecimiento de Reinaldo Sánchez, se refirió al sorpresivo alejamiento del DT que condujo al equipo Sub 20 a ganar la Copa Libertadores y jugar la Intercontinental vs Real Madrid.

Mientras Santiago Wanderers afina detalles para la revancha ante Deportes Recoleta por la Liguilla de Ascenso en la Primera B, la interna del club se remeció por el sorpresivo adiós de Felipe Salinas. El entrenador que guió al equipo Sub 20 a conquistar la Copa Libertadores no continuará en la institución.

De hecho, Salinas aseguró que “no me ofrecieron nada para quedarme” y ya ronda un nombre de un símbolo de la institución para suplirlo en su cargo. Eso sí, el presidente del Decano sacó la voz en El Mercurio de Valparaíso para referirse al alejamiento del DT.

“Hace dos semanas hablé con Felipe y le pregunté si tenía alguna oferta en otro lado para ver si podíamos contar con él de cara al próximo año. Me dijo que no tenía nada. Por lo mismo, ahí avanzamos con el proceso que se hace siempre a finales de temporada”, introdujo Luis Sánchez, timonel del club.

Felipe Salinas tras perder la Copa Intercontinental Sub 20 vs Real Madrid. (AFP7/Photosport).

El mandamás, puesto que asumió tras el fallecimiento de Reinaldo Sánchez, añadió que “había que firmar finiquito para posteriormente hacer una evaluación. Después realizar el reintegro en enero si es que está considerado en el proyecto del año siguiente”.

Y prosiguió. “La evaluación no solo va por el tema deportivo. También por la parte personal, por las relaciones con sus pares, con los dirigentes y con el club. Todo eso se pone en la palestra. Yo trato de ser súper abierto y franco con las personas que converso”, expresó Luis Sánchez.

“Jamás le manifesté a Felipe que no íbamos a considerarlo. Cuando uno lee declaraciones como las que él emitió, pienso que debe tener alguna oferta y quiso salir bien parado. No me explico otra cosa. El año pasado hicimos exactamente lo mismo con él”, repasó el dirigente wanderino.

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Luis Sánchez aborda la salida de Felipe Salinas en Wanderers

Parece poco probable que Felipe Salinas siga en Santiago Wanderers y su nombre ya suena fuerte en Unión San Felipe, que peleó por no descender a la Segunda División hasta la última fecha de la Primera B. “En 2025 terminó su temporada, le hicimos finiquito y se reintegró después”, dijo Luis Sánchez.

“Todos los entrenadores y ayudantes del Fútbol Joven se finiquitan al terminar su temporada. Él finalizó su año hace dos semanas atrás porque terminó penúltimo en su división. Si estoy diciendo esto es porque nosotros queríamos contar con Felipe, pero él nos cerró las puertas públicamente”, sostuvo Sánchez.

Felipe Salinas consuela a dos de sus pupilos tras la derrota vs Real Madrid. (AFP7/Photosport).

Una idea en la que insistió. “Nos cerró la puerta con todo lo que ha dicho, nosotros no se la hemos cerrado. Es difícil entablar de nuevo una negociación cuando se nota que él no tiene deseos de seguir aquí. Con Felipe yo no tengo ningún problema y si ya no quiere seguir en el club, le deseo lo mejor. Que triunfe”, dijo el presidente de los Caturros.

“Le agradezco todo lo que consiguió. Fue un granito más en esta obtención de la Copa Libertadores. Más que eso no le puedo decir. Por lo menos yo, siempre le agradezco a las personas que han cooperado en el club”, apuntó también el mandamás de Santiago Wanderers. ¡Ufff!

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¿Cuándo juega Santiago Wanderers la revancha ante Deportes Recoleta en la Liguilla de la Primera B?

Santiago Wanderers recibirá a Deportes Recoleta en la revancha de la Liguilla de Ascenso, donde San Luis de Quillota espera en la semifinal. El partido se disputará el jueves 26 de noviembre a contar de las 19 horas en el estadio Elías Figueroa Brander.

Revisa el compacto del triunfo de Deportes Recoleta vs Santiago Wanderers