El volante de la U sorprende con loas al interino, destacando que le ha permitido mejorar su juego y hasta una anécdota de su intensidad.

Agustín Arce vive su mejor temporada en Universidad de Chile, lo que también lo ha llevado a ser un convocado por el técnico Nicolás Córdova en la selección chilena.

El formado en los azules ha participado de las últimas giras, sumando minutos, además de siendo destacado por el interino entrenador, pese a los pocas chances dentro de la cancha.

Algo que el propio Arce agradeció esta vez públicamente, dejando en claro que el proceso ha sido de aporte en su carrera, además de una anécdota cuando le pidió bajar la intensidad.

Agustín Arce es habitual en la selección chilena con Nico Córdova. Foto: Diego Martin/Photosport

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Agustín Arce agradece a Nico Córdova

Fue en conferencia de prensa en Universidad de Chile donde Agustín Arce fue consultado por Nicolás Córdova y sus citaciones a la Roja, para saber desde dentro cómo ven su trabajo.

“La relación con Nico se ha ido fortaleciendo con el tiempo, hemos pasado altas y bajas”, destacó en una primera instancia el volante formado en la U.

“Lo del entrenamiento es verdad (la intensidad), pero mas allá de eso es la intensad con la que vive el futbol. Con él he mejorado bastante el tema de intensidad, de llegar al área, me ha ayudado a ser el jugador que estoy siendo”, destacó.

Dentro de lo mismo, remarca que igual se da cuenta que le falta mucho por mejorar: “Me falta por mejorar la misma intensidad, me quedo un poco, soy un poco trotón y eso tengo que mejorar”.

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