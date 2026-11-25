El Bicampeón de América generó polémica al exigir un nuevo entrenador en la selección pero que no sea extranjero.

La selección chilena busca nuevo entrenador. El proceso de Nicolás Córdova llegó a su fin en la fecha FIFA de noviembre y ahora el objetivo es conseguir el adiestrador para el inicio de Eliminatorias.

Entre las opciones asoman nombres como Gustavo Alvarez, Sebastián Beccacece y Manuel Pellegrini. El tema es que aún no hay certeza con ninguno, y el reloj avanza de cara al próximo proceso de clasificatorias.

ver también Pese a que prefiere un chileno: Gustavo Álvarez recibe respaldo en la selección chilena

El tema es que ante estas alternativas, Claudio Bravo abordó el tema y se sacó el cassette para realizar una particular petición. En especial para cambiar los malos resultados que se han registrados en los últimos años.

“Me encantaría que nuestro próximo DT sea chileno”, lanzó fuerte y claro el Bicampeón de América en ESPN. Lo que el formado en Colo Colo argumentó de inmediato.

“En la última etapa, se perdió un poco la cultura. Dentro de las instalaciones y del camarín, había mucho acento argentino“, agregó sobre sus últimos años en la selección.

En Argentina se molestaron con los dichos de Claudio Bravo

Argentinos contra Claudio Bravo por polémica frase

Claudio Bravo estuvo bajo la dirección de Marcelo Bielsa, Claudio Borghi, Jorge Sampaoli, Juan Antonio Pizzi, Eduardo Berizzo y Ricardo Gareca, que fue el último antes del retiro. Lo que provocó su petición por un adiestrador nacional.

“Sentía que estaba en Buenos Aires en vez de en Santiago”, lamentó Bravo tras su última pasada por Juan Pinto Durán.

ver también Argelia derrota a Montenegro: los resultados que necesita Chile para avanzar en Mundial Sub 17

Frase que molestó especialmente en Argentina, donde medios como Radio La Red, TyC Sports, y Olé hicieron publicaciones sobre lo mencionado por el ex Barcelona y Manchester City.

“No conozco un DT chileno que sea bueno”, “Gracias a un argentino ganaron dos copas”, “mal agradecido” y “Chile no existe en el fútbol”, fueron parte de los comentarios que dejaron los hermanos trasandinos, demostrando que la crítica no gustó para nada.