La Roja buscará recuperarse de la derrota ante República Dominicana en su último partido del Grupo J.

La Roja Sub 17 buscará recuperarse ante Montenegro en su último partido del Grupo J del Mundial de Qatar 2026. Chile necesita sumar para asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final.

El combinado nacional viene de caer por 2-1 ante República Dominicana, con goles de Daniel Fernández (35′) y Gabriel Florentino (45′). Amaro Pérez descontó a los 73′, pero no alcanzó para evitar la derrota.

Golpe para el equipo chileno, que había comenzado su participación con una victoria y ahora necesita cerrar de buena manera la fase grupal.

La Roja llega tras caer 2-1 ante República Dominicana.

¿Cuándo juega Chile vs. Montenegro? horario y dónde ver a La Roja sub 17

El último partido de Chile en el Grupo J se disputará este viernes 27 de noviembre de 2026, a partir de las 12:00 horas de nuestro país.

El encuentro contará con transmisión televisiva de DSports y opciones online a través de DGO y Paramount+.

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Así está Chile en el Grupo J

República Dominicana lidera con cuatro puntos, seguida por Chile y Argelia con tres. La Roja supera a los africanos por diferencia de gol (+1 contra -1), mientras Montenegro cierra con una unidad.

El formato del Mundial contempla que los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final. Por eso, el compromiso ante Montenegro será determinante para conocer las aspiraciones chilenas.

En resumen…