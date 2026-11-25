Periodista destaca que el técnico podría dejar la Liga de Quito, donde también apunta a la Universidad Católica tras sus pasos.

El nombre de Gustavo Álvarez comienza a tomar cada vez más fuerza como candidato en la selección chilena, ante la larga espera que ha significado esperar a Manuel Pellegrini.

Por lo mismo, desde Ecuador, donde dirige a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, alertan sobre esta situación, entendiendo el peso que puede tener una selección para negociar.

Así al menos lo detalló la periodista Johanna Calderón en el programa “De Una” por Studio Fútbol, quien entregó detalles de la situación en Ecuador con el ex entrenador de Universidad de Chile.

“Gustavo Álvarez hay un interés por parte de Chile”, explicó en su informe que fue compartido en redes sociales, lo que generó de inmediato repercusiones en ese país.

Desde Quito adelantan que Universidad Católica también mira a Gustavo Álvarez. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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U Católica también mira a Gustavo Álvarez

Pero no fue la única noticia que entregó por el tema del futuro de Gustavo Álvarez, quien se llenó de críticas en su primera temporada al mando de la Liga de Quito.

Pese a esto, asegura que el interés de la Roja por contar con sus servicios se suma al de uno de los grandes de Chile que busca entrenador, por lo mismo es U Católica la que mira, más allá de que la periodista habla de la U.

“No sólo de la selección, sino también de la Universidad de Chile (es Universidad Católica) por el entrenador”, detalló.

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