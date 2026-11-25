El mediocampista de 33 años anotó un gran remate de media distancia que hizo alucinar al relator de Win Sports TV justo cuando su nombre resuena con fuerza en un club donde dejó un gran recuerdo.

El marcador estaba 2-1 a favor de Millonarios cuando el chileno Rodrigo Ureña anotó un tiro de media distancia espectacular justo cuando su nombre suena muy fuerte en Perú. Fue en la paliza que el cuadro bogotano le propinó al Atlético Bucaramanga por 4-1.

“¡Qué golazo, parce, qué golazo!”, narraron en Win Sports ante la gran conquista del mediocampista surgido en las inferiores de Unión Española. “Aplaudan en casa, cómo agarró esa pelota Rodrigo Ureña. Impactó con el empeine, tomó una curva y la metió en el palo izquierdo. ¡Recontra mega híper golazo!”, añadió el relator.

Nada pudo hacer el portero Christopher Fiermarín, quien en las últimas fechas FIFA fue titular en la selección de Uruguay. Además, el charrúa tampoco pudo evitar el doblete de un exatacante de Universidad de Chile: Rodrigo el Tucu Contreras.

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Con esta victoria, el elenco azul quedó en el primer puesto del Grupo B del cuadrangular en el Torneo Clausura con 4 puntos, misma cosecha que el América de Cali. En el certamen, el ganador de esa zona se medirá ante el líder del Grupo A para definir al campeón. Esa conquista llegó justo cuando el apellido de Ureña resuena con fuerza en un club donde dejó un gran recuerdo: Universitario de Lima.

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Universitario de Perú sueña con fichar al chileno Rodrigo Ureña

En Universitario de Lima, uno de los clubes más grandes de Perú, desean con tener nuevamente en sus filas a Rodrigo Ureña. “Hace tiempo lo quieren, pero nada más. Que la U lo quiere es noticia hace rato, pero no está cerca de darse”, contó el periodista Gustavo Peralta en L1 Max.

“Hay una distancia económica y no va a firmar pasado mañana. No sé si será fácil para la U llegar al monto. Le gustaría volver, seguro que sí, pero es figura en Colombia todos los fines de semana. ¿Tú crees que no tendrá otros mercados?”, planteó el citado comunicador.

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Por lo pronto, Ureña tiene contrato en Millonarios hasta fines de 2027 y, según reportó el periodista Mauricio Loret de Mola, su cláusula de salida asciende a 600 mil dólares. Aunque parece ser un hecho que el DT de la U limeña, Fabián Bustos, lo quiere sí o sí. El tiempo dirá…