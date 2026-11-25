Tras conocerse el rumor de que el tocopillano puede volver a Macul, desde el cuadro albo cierran las puertas, por ahora, a una negociación.

Uno de los primeros nombres que apareció en el mercado de fichajes para ser un posible refuerzo de Colo Colo en la temporada 2027 es el del delantero Alexis Sánchez, tras una paupérrima campaña en la Major League Soccer (MLS).

Incluso, se menciona la posibilidad de un Superclásico con Universidad de Chile, supuestamente el club de los amores del tocopillano, para tenerlo en sus filas para el próximo año. Sin embargo, desde Macul ponen paños fríos a los rumores.

El periodista Daniel Arrieta de TNT Sports comentó en su reporte que “desde el lado de Colo Colo no hay nada con Alexis Sánchez“, aunque es enfático en advertir que “yo por ahora no lo descarto 100% porque todavía queda muchísimo mercado por delante, queda todo diciembre y queda todo enero”.

“Vamos a ver si es que en algún momento se pueden dar estas oportunidades de mercado“, añade el cronista albo, quien entrega una poderosa razón que echa por tierra cualquier pretensión de contar con el regreso del Maravilla tras 19 años.

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Desde Colo Colo confirman si irán por Alexis como refuerzo

“Hay que ver cómo se dan las situaciones, si es que en algún momento finalmente Alexis Sánchez dice que no quiere seguir en la MLS y acercan su nombre a Colo Colo, ahí se puede dar una alternativa”, recalca Arrieta quien pone sobre la mesa el millonario sueldo que percibe el atacante en Norteamérica.

“La realidad es que no hay nada avanzado. También hay que ser claros desde lo económico hoy Alexis Sánchez recibe un sueldo inmensamente superior a lo que pueda ofrecer Colo Colo para contratar justamente a Alexis Sánchez”, finalizó el periodista.

Lo anterior, en referencia a los US$2.965.000 dólares por año que percibe el bicampeón de América en la MLS, con un sueldo garantizado, es decir, que le llega a su bolsillo, de US$2.640.000. Si se calcula mes a mes, gana más de $220 millones de pesos.

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En síntesis