El volante cumplió con la cláusula para renovar en Macul, pero dos elencos norteamericanos vienen por su fichaje. Días claves para definir su futuro.

Colo Colo se mueve en el mercado de pases, tanto a nivel de renovaciones, fichajes y también en despedidas. Es ahí donde aparece el caso de Tomás Alarcón, quien está en el aire respecto a su futuro.

El nacido en O’Higgins tenía una cláusula de renovación automática, la cual ya cumplió. Sin embargo, aún no está firmado el contrato con el club. Y si durante la semana se habló de dos equipos norteamericanos que venían por él, ya se destaparon sus nombres.

“Tomás Alarcón recibió un llamado por parte del Nashville SC y de San José Earthquakes, este último le presentó una propuesta formal al volante de 27 años que finaliza contrato con Colo Colo este 2026″, informó el periodista Renzo Luvecce, especialista en mercado de pases.

Así si viene la mano con el caso Tomás Alarcón

Tomás Alarcón ha ido perdiendo terreno en la titularidad de Colo Colo, lo cual hace crecer las esperanzas de sus interesados en llevárselo a la MLS. Eso sí, el jugador y su DT tendrán la última palabra.

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“Se está analizando y dependerá de la consideración de Fernando Ortiz”, dice la citada fuente, donde en Colo Colo se mueven rápido en materia de renovaciones. Por ahora, la prioridad es Arturo Vidal y después se resolverán los otros casos.

El formado en O’Higgins sumó 2.612 minutos en cancha este año, disputando 40 encuentros, con un saldo de dos goles y cuatro asistencias. Previo a jugar en el Cacique, pasó por España en Cádiz, Zaragoza y el Cartagena.

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Colo Colo finaliza la Liga de Primera con dos duelos: este sábado ante Deportes La Serena y ante Cobresal, la próxima semana. Tras eso, se pone de cabeza a la misión Copa Chile, donde enfrentará a O’Higgins el 2 y 10 de diciembre.