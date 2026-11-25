El acuerdo combina la trayectoria de Powerade en el deporte nacional e internacional con la experiencia de Smart Fit en el mundo del fitness, con el objetivo de seguir promoviendo la actividad física y acompañar a las personas en sus desafíos deportivos cotidianos.

Powerade y Smart Fit anunciaron una alianza que contempla la presencia de la marca de hidratación deportiva en gimnasios de la cadena a lo largo de Chile. El objetivo es acompañar a quienes incorporan el ejercicio a su vida diaria, tanto para mejorar su rendimiento como para mantenerse activos.

El acuerdo reúne a dos marcas con una estrecha vinculación con el deporte. Powerade cuenta con una trayectoria de apoyo a atletas de distintas disciplinas, incluyendo sus alianzas con el Team Chile y Team ParaChile, además de importantes auspicios deportivos internacionales. Por su parte, Smart Fit se ha consolidado como una de las principales cadenas de gimnasios del país, facilitando el acceso a espacios de actividad física para miles de personas.

La iniciativa contempla la incorporación de puntos de hidratación deportiva en establecimientos seleccionados, salas de entrenamiento vinculadas a Powerade y beneficios para los socios de Smart Fit, entre ellos descuentos en la plataforma www.miCoca-Cola.cl. Estas acciones buscan complementar la experiencia de quienes asisten regularmente a los centros de entrenamiento.

Un buen acuerdo se selló pensando en quienes practican deporte en Chile entre Powerade y Smart Fit

La importante presencia de Powerade en el deporte

De esta manera, Powerade busca extender su presencia más allá del alto rendimiento y acercarse a quienes encuentran en el ejercicio una forma de alcanzar sus propias metas. Para Smart Fit, en tanto, representa una oportunidad de sumar nuevos beneficios a la experiencia de sus usuarios.

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“El deporte tiene el poder de motivarnos, unirnos y desafiarnos a alcanzar nuevas metas. En Powerade llevamos años acompañando tanto a quienes representan a Chile en grandes competencias como a quienes hacen del ejercicio parte de su vida diaria. Esta alianza con Smart Fit nos permite seguir fortaleciendo ese compromiso, sumando experiencias y espacios para estar cada vez más cerca de los deportistas y sus desafíos cotidianos”, destacó Valeria Guerra, directora de Marketing para la marca Powerade de Coca-Cola Chile.

Desde Smart Fit, William Mazzucatto, Head de Marketing de Smart Fit Cono Sur, destacó el aporte de esta colaboración para sus usuarios. “Empezar a entrenar cuesta menos cuando te sientes bienvenido desde el primer día. Por eso queremos que más personas tengan acceso a un entrenamiento de calidad, con buenas instalaciones, un equipo que las acompañe y una comunidad donde puedan avanzar a su ritmo. Con Powerade queremos acompañarlas desde ese primer entrenamiento hasta que moverse se vuelva parte de su rutina”, afirmó.