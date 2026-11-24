Desde Argentina revelaron la intención de los Bichos Colorados para retener al Indio, algo que podría allanar el camino de la extensión de la estadía del Tigre en Pedrero.

Hace mucho rato que ronda la idea de que Brayan Cortés tenga algo de influencia en la negociación que Colo Colo debe sostener si pretende retener a Maximiliano Romero. El Tigre se consagró como el goleador del plantel en el año 2026 gracias al triplete que anotó ante Universidad Católica.

Llegó a 20 conquistas y, como Javier Correa no volverá a jugar este año y se quedó con 19 tantos, quedó sentenciado que Romero será el artillero del Cacique en esta exitosa campaña. En ese contexto, incluso el “9” de los albos piensa fervorosamente en que la directiva de Blanco y Negro debe retener a su compatriota.

Pero la cifra que fijó Argentinos Juniors aparenta a ser muy alta como para que la concesionaria la abone. Es un millón 500 mil dólares a cambio del 50 por ciento de la carta del atacante de 27 años, quien en el segundo semestre de 2025 jugó cedido en O’Higgins de Rancagua.

Maxi Romero celebra uno de sus tres goles ante la Católica. (Felipe Zanca/Photosport).

Aunque en las últimas horas surgió una información que esperanza mucho a Colo Colo. La publicó el periodista Germán García Grova, quien dice ser un especialista en el mercado de fichajes. “Argentinos Juniors negocia para comprar a Brayan Cortés”, afirmó el comunicador en su cuenta de X.

“Son 500 mil dólares por el 80 por ciento de la ficha”, añadió García Grova sobre esta propuesta que hizo la plana mayor de los Bichos Colorados para quedarse definitivamente con los servicios del seleccionado chileno, quien se erigió en un bastión del club de La Paternal durante esta temporada.

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Colo Colo podría retener a Romero si acepta propuesta por Cortés

En Colo Colo tendrían cinco arqueros si es que regresa Brayan Cortés, mientras que Argentinos Juniors pareciera necesitar la venta de Maximiliano Romero. Por lo mismo, la tratativa tomó ribetes de trueque, según el periodista Germán García Grova.

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Aunque todo parece estar en materia de evaluaciones. “Romero podría igresar en la operación, está a préstamo en Colo Colo”, afirmó el citado reportero. Un dato clave para que Aníbal Mosa considere antes de meterse de lleno en el mercado de pases.

Maxi Romero se anotó con el primer triplete de su carrera. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Por lo pronto, el Cacique debe afinar detalles para los dos duelos que restan de la Liga de Primera 2026, además de la llave de la semifinal de la Copa Chile ante O’Higgins de Rancagua. Lo más inmediato será jugar la fecha 29 en el estadio Monumental frente a Deportes La Serena.