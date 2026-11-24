Luego de revisar el informe y la doble amonestación contra O'Higgins se decidió darle sólo una fecha, por lo que se perderá el duelo ante Concepción.

Universidad de Chile esperaba el castigo de parte del Tribunal de Disciplina para Igor Lichnovsky, una vez que recibió la tarjeta roja, luego de una doble amonestación, en el triunfo por 1-0 ante O’Higgins.

Si bien el informe del árbitro Juan Lara detalló un golpe, en la dirigencia de la U estaban tranquilos esperando que sólo fuera una fecha, por lo que se perdería el duelo ante Deportes Concepción.

“Segunda tarjeta amarilla (Ser culpable de conducta antideportiva; Ser culpable de conducta antideportiva, estando el balón en juego, el jugador golpea con el antebrazo en el cuello del adversario)”, explicó el árbitro.

La Roja para Igor Lichnovsky ante O’Higgins. Foto: Jorge Loyola/Photosport

ver también El informe del árbitro que complica a Igor Lichnovsky en U de Chile: “Golpea con el antebrazo en el cuello”

Lichnovsky se perderá un partido en la U

Fue el medio Emisora Bullanguera que se adelantó al Tribunal de Disciplina para confirmar el castigo que tendrá que pagar Igor Lichnosky en Universidad de Chile, donde se pierde el duelo del fin de semana.

Según el citado medio, “el defensor de los azules sólo se perderá el choque ante el León de Collao, volviendo ante La Calera para el cierre del torneo el 6 de diciembre”.

Es más, porque también entregaron detalles de una supuesta lesión del formado en los azules, tras la expulsión donde se retiró de la cancha con asistencia médica en El Teniente.

Pese a esto, aclaran que “el defensor formado en los azules entrenó con normalidad bajo las órdenes de Gago”, luego de dos jornadas libres que les entregó el entrenador.

Mira la jugada: