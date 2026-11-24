El técnico nacional sacó la voz tras el triunfo y su segura participación en la siguiente ronda, donde hace un llamado a sus jugadores.

El Real Betis sigue escribiendo una importante historia en la presente Champions League, luego de la victoria por 2-0 ante el Slovan Bratislava que lo deja casi asegurados, al menos, en los playoffs.

Con dos goles del colombiano Cucho Hernández, los dirigidos por Manuel Pellegrini alcanzaron la cuarta victoria en cinco partidos, donde aun con tres por jugar se elevan como uno de los mejores equipos en la tabla de posiciones.

Por lo mismo fue el mismo técnico chileno el que sacó la voz tras el partido, donde si bien hay un primer peso cumplido en la campaña, invita a sus jugadores a soñar más alto.

“Estoy muy contento porque tener 12 de 15 es un rendimiento importante de porcentaje de puntos en la Champions. Nos deja prácticamente asegurado entre los 24 primeros, no sé si matemáticamente. El año pasado clasificaron con 9 y tenemos 12. Seguimos aspirando de estar lo más arriba posible, partíamos de una semana complicada y ahora volveremos a insertarnos en La Liga”, comentó.

El colombiano se anotó con un doblete en Real Betis.

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Pellegrini motiva a sus jugadores en tremenda campaña en Champions League

Manuel Pellegrini también se ilusiona como sus jugadores del Real Betis en Champions League, donde aspiran a seguir apuntando alto a nivel internacional con una campaña que los tiene peleando con los mejores.

“El primer logro es estar clasificados, pero no hay que ser conformistas. Quedan nueve puntos por jugarse e intentar clasificar lo más alto posible. Pero no solo centrarse solo en Champions, hay que mantener el rendimiento en liga y tratar de clasificar en Copa. Lo dije antes, muchos habían criticado si no ganamos hoy día por los cambios pero el plantel tiene un rendimiento muy alto y me permite hacer cambios cuando tenemos que jugar tantos partidos seguimos. Muy contento por el plantel”, detalló.

2No es un sueño porque desde que comenzamos esto hablamos con el plantel la importancia de ser ambiciosos y que debe estar reflejada con un rendimiento y con la exigencia del plantel. Hemos logrado mantener una liga altísima, el otro día tuvimos la posibilidad de seguir en Copa y ojalá sigamos por ese camino y ya veremos al final de temporada los logres que podemos conseguir”, finalizó.

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