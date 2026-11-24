Sergio Gioino conversó con Redgol sobre el interés de los azules en su jugador, donde de inmediato le puso un freno a la conversación.

Un inesperado nombre apareció para calentar el mercado de fichajes de Universidad de Chile, luego de que se filtró el interés por Matías Plaza desde Ñublense.

Algo que incluso sorprendió al presidente de Ñublense, Sergio Gioino, quien en conversación con Redgol contó algunos detalles de esta situación, aunque advirtió que el foco en este momento está en otro lado.

“No, eso lo vi que salió en la prensa”, explicó de inmediato ante la pregunta sobre el interés del jugador de parte de la U, lo que de inmediato le puso un freno desde Chillán.

Matías Plaza tiene contrato hasta 2027 con Ñublense.

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Gioino descarta acercamientos por Matías Plaza con la U

Ñublense recibe este fin de semana a Cobresal, con la ilusión de un triunfo que los acerque a la zona de clasificación a la Copa Sudamericana, como un importante objetivo para el cuadro de Chillán.

Por lo mismo, Sergio Gioino aseguró desconocer cualquier acercamiento con la U, dejando en claro que, en este momento, no hay nada en negociación: “No hemos recibido nada”.

“Tiene contrato, Matías. Hay una extensión también, pero, independiente de eso, me desperté temprano vi eso, lo vi, pero estoy enfocado en que tenemos una gran final del fin de semana como la que pasó”, explicó.

Por ahora desde Chillán bajan la repercusión del nombre de Matías Plaza como primer refuerzo de Universidad de Chile, donde habrá que esperar al final de temporada para ver el desenlace.