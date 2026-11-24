Gokú insistió con pedir a un delantero con pasado azul para sea llamado a la selección chilena.

Mucho se debate sobre los delanteros que deben estar en la selección chilena, pero Diego Rivarola sorprendió al poner sobre la mesa a un atacante que hace rato no es llamado.

La Roja intenta encontrar jugadores que puedan encabezar el proceso camino hacia la Copa del Mundo de 2030. Por el momento Nicolás Córdova sigue son su eterno interinato, a la espera de las decisiones que tomen las nuevas autoridades que llegan a la ANFP.

El pedido de Diego Rivarola

Diego Rivarola anima un espacio de YouTube junto a Rafael Olarra, llamado Leones Sueltos. Ahí analizan diversos temas relacionados con el fútbol, enfocados principalmente en Universidad de Chile. Sin embargo, en esta ocasión también opinaron sobre La Roja.

Gokú no ocultó su deseo de que Eduardo Vargas, a pesar de sus 37 años, vuelva a ser considerado para Chile. Claro que eso no fue todo, porque al comparar a Turboman con los atacantes actuales, como Ben Brereton o Gonzalo Tapia, sorprendió al hablar de un olvidado jugador.

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“Felipe Mora no ha estado, entonces no lo puedo evaluar en la selección. De lo que yo he visto en la selección y bueno, de los que están alrededor, Felipe tal vez podría ser una alternativa. Me gustaría verlo más en la selección a Felipe Mora“, indicó Rivarola.

Mora supo jugar 11 partidos con La Roja, anotando 1 gol. Jamás se pudo ganar un puesto y la última vez que jugó con la camiseta nacional fue el 19 de noviembre de 2024, con Ricardo Gareca al mando, en la victoria por 4-2 ante Venezuela por Eliminatorias.

Mora está en Atlético San Luis. Imagen: Getty

En la actualidad, Felipe Mora milita en el Atlético San Luis de México, club al que llegó tras estar el primer semestre en Portland Timbers de Estados Unidos. En total en la temporada 2026 ha jugado 29 partidos y ha anotado en 7 ocasiones. ¿Merece una nueva oportunidad en La Roja?