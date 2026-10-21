Apareció en el clásico: Felipe Mora corta mala racha y complica a Esteban González en México

El delantero nacional acabó con una sequía de cuatro partidos sin marcar y lo hizo ante el archirrival en la Liga MX.

Felipe Mora se transformó en genio y figura en la Liga MX. Ahora el delantero nacional fue clave en el clásico del Atlético San Luis ante Querétaro y lideró el triunfo frente al equipo que dirige Esteban González.

El “clásico de la 57”, denominado así por la vía que conecta justamente las ciudades que representan ambos equipos, se transformó en el gran atractivo de la competencia mexicana.

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Por lo mismo, el delantero nacional no desentonó y demostró toda su jerarquía dentro de la cancha. Así fue como en el minuto 52, aprovechó un centro de Rafa Llorente y con todo su instinto goleador el Pipe se ubicó en el lugar correcto para con certera definición abrir el marcador.

Luego en el 67’, el defensa Daniel Parra terminó marcando en su propio arco para poner el 2-0 sobre Querétaro. La visita anotó el descuento en el 74’ por obra de Alí Ávila pero solo sirvió para adornar el marcador.

Felipe Mora corta mala racha y complica a Esteban González

Con está anotación, el ex Universidad de Chile que ahora viste el 99 en la espalda, acaba con una sequía goleadora que preocupó en la interna del Atlético San Luis. Es que desde el pasado 20 de septiembre que no marcaba.

Pero Felipe Mora tenía un plan y lo llevó a cabo justamente ante el clásico para cortar con esa racha de cuatro partidos sin anotar. Si hasta la cuenta oficial de la Liga MX lo eligió como el jugador del partido. Por lo que ahora sueñan con meterse en los playoffs, ya que su equipo ahora suma 16 puntos y se ubica 13°.

Así está la tabla de la Liga MX tras el triunfo del San Luis sobre Querétaro

Por su parte, Esteban González suma una nueva caída en la competencia mexicana. Ahora el Querétaro se queda séptimo con 20 unidades y queda a la caza de los equipos que quieren los últimos cupos para la Liguilla.