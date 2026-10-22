Manuel Pellegrini sigue pulverizando récords: se transformó en el entrenador del Betis con mayor victorias en la Champions League.

El Real Betis que dirige Manuel Pellegrini sigue reescribiendo los libros de historia del club sevillano tras derrotar por 1-0 al Feyenoord en el Estadio de La Cartuja.

Con un pleno de 9 puntos de 9 posibles en las tres primeras jornadas de la Fase Liga de la UEFA Champions League, el “Ingeniero” consolida uno de los mejores momentos europeos de la entidad verdiblanca.

Un arranque récord: Pellegrini supera la marca de Serra Ferrer

El triunfo ante el equipo neerlandés, sumado a las victorias previas frente al Lille (3-2) y al Porto (3-2), permite a Pellegrini romper una nueva marca histórica.

Supera a Lorenzo Serra Ferrer: En la primera participación del Betis en Champions (temporada 2005/06), el equipo dirigido por Serra Ferrer logró 2 victorias. Pellegrini necesitó solo tres partidos para firmar 3 triunfos en la máxima competición europea.

En la primera participación del Betis en Champions (temporada 2005/06), el equipo dirigido por Serra Ferrer logró 2 victorias. Pellegrini necesitó solo tres partidos para firmar en la máxima competición europea. Un hito reservado para muy pocos: Para ver a un club español fuera del grupo habitual (Real Madrid, Barcelona y Atlético) comenzar una Champions con tres victorias seguidas, hay que remontarse al Málaga CF de la 2012/13 … equipo que casualmente también dirigía el propio Manuel Pellegrini y en el que Isco Alarcón era la gran figura.

Para ver a un club español fuera del grupo habitual (Real Madrid, Barcelona y Atlético) comenzar una Champions con tres victorias seguidas, hay que remontarse al … equipo que casualmente también dirigía el propio Manuel Pellegrini y en el que Isco Alarcón era la gran figura. Liderazgo compartido: El Betis se sitúa en un quíntuple empate en la cabeza de la clasificación de la Fase Liga junto a gigantes del continente como Paris Saint-Germain, Aston Villa, Liverpool y Real Madrid.

Pellegrini engrandece su figura ene l BEtis

Clasificación de Betis a la mano y gran impacto económico

A nivel de números y probabilidades estadísticas, el impacto del trabajo de Pellegrini sitúa al Betis en una posición inmejorable.

Pase a la siguiente ronda casi garantizado: Según las simulaciones estadísticas (a cargo del analista Fran Martínez, @LaLigaEnDirecto), el Betis cuenta con un 98,2% de posibilidades de finalizar entre los 24 primeros y un 39,15% de probabilidad de entrar al Top 8 de Champions League, lo que le daría el billete directo a octavos de final sin pasar por el play-off.

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