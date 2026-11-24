El lateral derecho de 22 años volvió a ser titular en el certamen europeo y celebró la victoria lograda en Eslovaquia con una loa hacia el Ingeniero, que sigue agigantando su historia bética.

Luego de la victoria que el Betis de Manuel Pellegrini firmó en Eslovaquia ante el Slovan Bratislava, el cuadro andaluz se aseguró por lo menos un lugar en el playoff de la Champions League. Y quedó muy cerca de acceder directamente de ronda a falta de tres complicadas fechas.

En ese contexto, Ángel Ortiz sacó la voz al cabo del 2-0 ante el cuadro eslovaco gracias al doblete del colombiano Juan Camilo Hernández. El Cucho mostró su potencia aérea y le dio un gran impulso al equipo del Ingeniero para el objetivo de pasar a las llaves de eliminación directa.

Ortiz fue muy halagüeño con el experimentado DT chileno. “Gran parte de la culpa del crecimiento del club la tiene Manuel. Por mi parte, desde que llegué al primer equipo me dio bastante confianza”, aseguró el lateral derecho de 22 años en la zona mixta.

Ángel Ortiz en acción por la Champions League. (Dean Mouhtaropoulos/Getty Images).

“Tengo mucha confianza con él, esperamos seguir a este nivel y darles más alegría a los béticos”, añadió el carrilero, autor de la asistencia a Hernández en la apertura de la cuenta. Ortiz fue titular en este encuentro en desmedro de Héctor Bellerín, habitualmente estelar en los verdiblancos.

Tweet placeholder

El Cucho Hernández habló sobre la acción que significó el 1-0 y la que sentenció el encuentro. “En el primero, si no me apoyo en Abde no llego. Bromeamos de que lo maté. Eso cuenta como asistencia también. El segundo tiene un poquito más de timing. El centro de Isco fue exquisito”, afirmó el mundialista cafetalero.

ver también Héctor Pinto aclara el “preacuerdo” de Manuel Pellegrini con la Roja: “No tiene ninguna propuesta, todavía”

Pellegrini rebosa orgullo con el gran tranco del Betis en la Champions League

Ángel Ortiz reconoció que en el plantel del Betis que lidera Manuel Pellegrini habían hablado de este escenario positivo en la Champions League. “Si te dijera que no lo imaginábamos, te mentiría. Pero la clave ha sido ir partido a partido”, manifestó el marcador de punta.

Ángel Ortiz en acción por la Champions League ante el Porto de Portugal. (Angel Martinez/Getty Images).

“Debemos seguir con esa mentalidad y lo tenga que venir, bienvenido sea”, añadió Ortiz. Sobre esta victoria, Pellegrini también sacó la voz. Lo hizo con mucho orgullo por volver a Andalucía con tres puntos en el equipaje después del amargo empate en el derbi vs Sevilla.

Tras la victoria, el Ingeniero aseveró que “estoy muy contento. Tener 12 de 15 puntos es un rendimiento importante en la Champions. Nos deja prácticamente asegurados en los 24 primeros. Sería muy raro. El año pasado clasificaron con 9″. Como para graficar su sentir.

Manuel Pellegrini tuvo otro motivo para sonreír a nivel continental. (Octavio Passos/Getty Images).

“Seguimos aspirando a llegar lo más arriba posible. Teníamos una semana complicada después del derbi, debemos insertarnos rápidamente en La Liga”, cerró Pellegrini. El sábado 28 de noviembre, el Betis recibirá al Rayo Vallecano a contar de las 10 de la mañana, según el horario de Chile continental.

Tweet placeholder

Revisa el compacto del triunfo del Betis vs Slovan Bratislava

Así va la tabla de posiciones de la Champions League

El Real Betis se ubica en el 4° puesto de la fase liguera de la Champions League al cabo de cinco partidos. Suma 12 puntos.