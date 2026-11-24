El cuadro Pirata sigue en la pelea de otro torneo para 2026 y se puso en el camino del Romántico Viajero gracias a un empate en casa ante un equipo que tenía la mente puesta en otro objetivo: zafar del descenso.

Coquimbo Unido terminó lo que parecía un trámite ante Unión La Calera y se metió en la semifinal de la Copa Chile, donde se medirá a la Universidad de Chile. Fue un empate 1-1 que ayudó a configurar el 3-1 en el marcador global que sirvió a los aurinegros para ponerse en el camino del Romántico Viajero.

Recién en los 29 minutos hubo una llegada seria en el partido: el juvenil Gino Alfaro se acomodó para su pierna zurda. Sacó un remate muy potente, pero la pelota fue repelida de gran manera por otro novel: el arquero Benjamín Astudillo, quien apenas tiene 19 años.

Diez minutos más tarde, otro zurdazo de Alfaro exigió al meta calerano. Pero este remate fue mucho más fácil de controlar. De hecho, el golero se quedó con la pelota con plena seguridad. Y en los 40 minutos se abrió sorpresivamente el marcador en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Tweet placeholder

Fue obra de Matías Campos López, quien aprovechó un pase al vacío y una estruendosa pifia del meta Gonzalo Flores. A los tropezones, y prácticamente en la línea del arco, el centrodelantero inauguró la cuenta en el puerto pirata. Y estrechó la distancia en el marcador.

Así celebró Matías Campos López el gol que ilusionó a La Calera. (Efrain Jara/Photosport).

ver también Coquimbo Unido busca comprar el pase de un ex Boca Juniors y Juventus: “Tiene hasta mediados de diciembre”

Coquimbo Unido mueve el tablero, logra empatarle a La Calera y pasa a la semifinal

Hernán Caputto modificó las fichas en el descanso del duelo que Coquimbo Unido tuvo ante Unión La Calera. Uno de los que ingresó fue Cristián Zavala, quien rápidamente se hizo notar en el partido. El otro que entró fue el zaguero central Joshua Arancibia.

Reemplazaron a Dixon Pereira y a Manuel Fernández, respectivamente. En el cuadro visitante, Bayron Oyarzo sustituyó a Joaquín Soto. En los 58 minutos, el meta Astudillo nuevamente le ganó el duelo a Alfaro. Esta vez, con un achique espectacular.

El golero que reemplazó al habitual titular Nicolás Avellaneda mostró muy buenas condiciones con sus 19 años. En los 69 minutos, el árbitro Fernando Véjar no titubeó en sancionar una falta dentro del área. Facundo Pons fue agarrado dentro del área por Nicolás Palma.

Además de que pitaron su infracción, Palma se ganó la tarjeta amarilla. “Fue un agarrón de camiseta muy evidente”, describió la comentarista Nahla Hassan en TNT Sports. Lucas Pratto le cedió la pelota a Pons para que hiciera completa la acción del empate.

Tweet placeholder

Y así no más fue: el exatacante de Deportes Limache ejecutó la pelota al lado izquierdo del golero Astudillo, quien voló hacia el costado contrario. Fue así que terminó el encuentro, donde Coquimbo Unido se aseguró jugar una llave ante Universidad de Chile para ver cuál de los dos equipos pasa a la gran final.

Otra imagen de la celebración de Facundo Pons ante La Calera. (Efrain Jara/Photosport).

ver también DT de La Calera recuerda a dos ex U de Chile por la clave del repunte: “Jugué con dos ‘9’ mentirosos en Antofagasta”

Revisa el compacto de la revancha entre Coquimbo Unido vs Unión La Calera