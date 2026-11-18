Presidente de Blanco y Negro había dicho que barajan dos opciones para recibir a O'Higgins, en diciembre. Una de ellas ya no corre más.

Colo Colo ya es campeón de la Liga de Primera y ahora buscará alzarse la Copa Chile. Ahí enfrentará en semifinales a O’Higgins, en duelos de ida y vuelta pactados por ahora (a falta de confirmación en ANFP) el 2 y 9 de diciembre.

Con miras al partido de vuelta, donde el Cacique debe ser local, Aníbal Mosa avisó que buscarán ser anfitriones en provincia. El presidente de Blanco y Negro dijo que “es posible que nos podamos mover fuera de Santiago”.

“Efectivamente Concepción es una alternativa, Viña también, tenemos también otras alternativas. Sería para cuidar la cancha y porque también nos gusta sacar a Colo Colo a regiones. Nos ha tocado ir harto a la octava región (Región del Biobío)”, lanzó.

Frenan a Colo Colo en este estadio

El deseo de Aníbal Mosa y Colo Colo al menos no podrá ser en el Ester Roa Rebolledo. Desde el Biobío avisaron que no hay posibilidad de que el Cacique reciba ahí a O’Higgins, por Copa Chile.

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“Concepción y el municipio rechazarán la solicitud de Colo Colo, quien no jugará como local en el Ester Roa. Lo anterior se debe a un motivo tan puntual, como repetitivo e incluso habitual… Carabineros”, informó Sabes Deportes.

Según la citada fuente, la negativa para el duelo de Copa Chile apunta a la fecha del encuentro. Eso, ya que “la dotación apunta a estar volcada a la peregrinación al Santuario Cerro La Virgen del 8 de diciembre, por lo que no habrá un contingente disponible”.

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Colo Colo y O’Higgins ya chocaron dos veces en Copa Chile 2026. Por fase grupal, los albos ganaron 3-2 en el Estadio Monumental, mientras que en El Teniente celebró el Capo, con goleada 4-1.