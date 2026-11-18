Aníbal Mosa afirmó que están evaluando trasladar algunos partidos del Popular a provincias para sus próximos partidos.

La cancha del Estadio Monumental ha sido todo un tema para Colo Colo en este 2026. Lamentablemente hubo momentos en que el césped del recinto de Pedrero sufrió bastante por las lluvias, conciertos y constantes partidos del Cacique.

Por lo mismo, en la dirigencia alba se está evaluando una sorpresiva medida para los últimos partidos que se vienen en esta temporada: cambiar la localía.

Y ojo, que no hablamos solo de moverse unos kilómetros al Estadio Nacional, sino que derechamente llevar al Cacique a provincias, algo que el propio Aníbal Mosa abordó con dos opciones concretas sobre la mesa.

ver también Aníbal Mosa categórico: “No tengo ningún interés en ser presidente de la Federación”

Colo Colo evalúa salir de Santiago para ejercer su localía

El presidente de Blanco y Negro afirmó que “es posible que nos podamos mover fuera de Santiago. Efectivamente Concepción es una alternativa, Viña también es una alternativa, tenemos también otras alternativas. Nos gusta sacar a Colo Colo a provincias”.

El Ester Roa de Concepción es uno de los estadios que baraja Colo Colo para ejercer su localía. | Foto: Photosport.

“Sería para cuidar la cancha y porque también nos gusta sacar a Colo Colo a regiones, nos gusta de cierta manera. Nos ha tocado ir harto a la octava región (Región del Biobío)”, añadió el mandamás albo.

Para cerrar, Mosa aseguró que “hemos visto como la gente llega a los estadios. También en su momento fuimos mucho a la cuarta región (Región de Coquimbo). Nos gusta que de cierta manera que el club interactúe con sus hinchas fuera de Santiago también en estas competencias”.

ver también Tras confirmar operación: Revelan cuándo vuelve a jugar Javier Correa por Colo Colo

En síntesis