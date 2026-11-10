Los albos jugarán como el flamante campeón de la Liga de Primera 2026 el próximo domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

Pese a que Colo Colo es ya el campeón de la Liga de Primera 2026, los albos deben jugar sus próximos tres partidos antes de bajar de manera definitiva el telón del torneo. Y ojo, que el Cacique será juez en la lucha por el Chile 2 de la próxima Copa Libertadores.

Mientras el Popular goza de un liderato que ya nadie le puede quitar, Universidad de Chile marcha segunda con 51 puntos, mientras que Universidad Católica, el próximo rival de los albos, es tercera con 49 unidades.

Justamente para ese clásico ante los cruzados es que la dirigencia de Blanco y Negro hizo oficial el precio de sus entradas. El duelo se jugará en el Estadio Monumental, donde Colo Colo jugará su primer partido como flamante campeón chileno.

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Polémico precio de entradas para el Colo Colo vs Universidad Católica

Para pesar de los hinchas albos, el precio de estos tickets subirán bastante respecto a otros partidos en esta temporada. ¿El motivo? Pues porque la dirigencia fijó este choque como “Clase A”, es decir, un clásico que está a la misma altura que un choque por Copa Libertadores.

Los hinchas deberán pagar un extra importante para ver a Colo Colo ante Universidad Católica. | Foto: Photosport.

Por ejemplo, mientras una galería ante Universidad de Concepción (último partido de local de los albos) tuvo un costo de $9.900, ahora ante la UC subirá a $16.500. El sector Cordillera que costó $16.500 hace un par de semanas, con los cruzados llegará a $27.500. ¿Y Océano? Pues subió de $27.500 a $44.000.

Arica: $16.500

Lautaro: $16.500

Tucapel: $16.500

Galvarino: $16.500

Caupolicán: $16.500

Magallanes (Visita): $16.500

Cordillera: $27.500

Océano: $44.000

Rapa Nui: $82.500

Galvarino, Caupolicán y Tucapel Niños: $8.250

Cordillera Niños: $13.750

Océano Niños: $22.000

Rapa Nui Niños: $41.250

¿Cuándo juega Colo Colo vs Universidad Católica?

Albos y cruzados se verán las caras el domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 28 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis